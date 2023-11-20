Минниханов выразил соболезнования жене Амана Тулеева и руководству Кузбасса

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования по случаю смерти бывшего главы Кузбасса Амана-Гельды Тулеева. Послания направлены в адрес жены политика и руководства Кемеровской области, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В телеграмме Эльвире Тулеевой Раис Татарстана выразил искреннюю скорбь и сочувствие, пожелал ей силы духа и стойкости в печальные дни. Отдельные слова соболезнования он передал сыну политика Дмитрию Тулееву, родным и близким.

«Из жизни ушел сильный, мужественный человек, входивший в особую когорту региональных руководителей, определивших вектор промышленного развития и облик Кемеровской области на многие годы вперед. В памяти верных соратников, многочисленных коллег, всех тех, кто имел счастье работать рядом с ним, Аман-Гельды Молдагазыевич [Гумирович] навсегда останется как цельная и неординарная личность, талантливый и сильный руководитель, яркий государственный и политический деятель, обладавший огромным авторитетом среди жителей Кузбасса и особым доверием руководства страны», — говорится в телеграмме.

Аман Тулеев был одним из опытнейших руководителей, примером высокой гражданственности, трудолюбия. Его помыслы были направлены на всестороннее развитие региона, благополучия его жителей, добавил Раис Татарстана в телеграмме губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

«Уверен, в памяти народной Аман-Гельды Молдагазыевич останется как истинный патриот России, мужественный, сильный духом человек, посвятивший себя служению родной стране и согражданам. От имени татарстанцев и от себя лично выражаю вам, всем жителям Кемеровской области самые глубокие соболезнования», — отметил Рустам Минниханов.

Ранее соболезнования родным и близким политика направил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Аман Тулеев был по-настоящему народным губернатором, которому доверяли люди.

О смерти политика — экс-губернатора Кемеровской области (1997-2018) стало известно сегодня. Ему было 79 лет.

Подробнее о личности Тулеева и историях, связанных с ним, можно узнать в материале «Говорил с террористами и «разводил» йети: каким был народный губернатор Аман Тулеев».