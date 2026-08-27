Татарстан подарит птенцов сокола-балобана в дружественную страну

Два птенца сокола-балобана, выведенные в Татарстане в рамках проекта по возрождению Волжско-Камской популяции редкого хищника, остались в казанском зооботсаду. Для этих птиц выбрана особая роль, они будут представлять Республику Татарстан на дипломатическом международном уровне. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин на XXI Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских.

«Сертификат на подарок этих птиц в зоопарк одной их дружественных стран уже в ближайшее время будет вручен», - отметил он.

Проект по восстановлению сокола-балобана стартовал в 2023 году. Уже выпущено 49 птиц, только в этом году — 25 особей. «Мы удвоили темпы и расширили географию: теперь выпускаем птиц сразу на двух площадках — в Камском Устье и в Волжско-Камском заповеднике», - отметил Зиганшин.

По его словам, технологии помогают следить за каждым пернатым подопечным. Легкие GPS-трекеры показывают, что соколы путешествуют по всему Поволжью. Еще одним важным моментом проекта этого года стала фиксация птиц, вернувшихся в Татарстан после зимовки.

Проект живет благодаря поддержке партнеров — компании «СИБУР», фонда имени Анатолия Ивановича Щеповских, Казанского зооботсада и наших ученых.

Заинтересованность к проекту высказали представители Бахрейна на ТНФ-2026 в Казани.