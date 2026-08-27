В Татарстане за 4 года поставили на крыло 49 краснокнижных соколов-балобанов

За четыре года реализации проекта по восстановлению популяции сокола-балобана в Татарстане на крыло поставили 49 краснокнижных птиц. Еще 20 птенцов появились на свет непосредственно в республике. О результатах проекта рассказала главный эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Анастасия Романенко на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Проект стартовал в 2023 году. Его СИБУР реализует совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана и Фондом имени Щеповских.

Одним из направлений программы стало создание условий для размножения балобанов в Казани. Четырех взрослых птиц разместили в вольерах Казанского зооботсада. Сформировавшиеся пары принесли потомство – здесь родились 20 здоровых птенцов.

«Проект идет уже четвертый год и за это время стал для нас действительно родным. Особенно ценно, что птицы не только выпускаются в природу, но и дают здоровое потомство здесь, в Татарстане», – рассказала Анастасия Романенко.

В 2026 году проект получил новое научное направление. На 24 птиц установили GPS-трекеры. Они позволят специалистам отслеживать траектории полетов балобанов и использовать полученные данные для научных исследований.

Таким образом, наблюдение за птицами продолжается и после их выпуска в естественную среду. Специалисты могут получать данные о перемещениях краснокнижных соколов и использовать их для дальнейшего изучения популяции. Первыми данными поделился Ильдар Еналеев, президент НКО «Союз любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц:

«Птицы движутся вниз по Волге в южном и юго-восточном направлениях. Сейчас две из них уже находятся на территории Северного Казахстана. В дальнейшем мы продолжим наблюдать за тем, как птенцы будут перемещаться по маршрутам миграции».

За четыре года балобан стал заметной частью и экологической повестки самого «Казаньоргсинтеза». Изображение сокола появилось на факеле закрытого типа предприятия – объекте, который стал одной из точек промышленных экскурсий.

«Для нас важно не только участвовать в сохранении редкого вида, но и рассказывать об этом людям. Экологические проекты позволяют вовлекать в эту тему сотрудников, жителей города и тех, кто приходит на предприятие в рамках промышленного туризма», – отметила Романенко.

Еще одно направление природоохранной работы СИБУРа в Казани связано с лесопарком «Лебяжье», расположенным примерно в двух километрах от промышленной площадки «Казаньоргсинтеза». Здесь компания развивает сеть экологических троп.

Сейчас в лесопарке действуют два маршрута – Лисы и Ежа. В сентябре планируется открыть третий, завершающий маршрут – Зяблика.

Маршруты разработали в 2023 году совместно с Академией наук Республики Татарстан и Дирекцией по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов Республики Татарстан.

Во время изучения территории ученые выявили около 800 видов представителей флоры и фауны. Более 70 из них занесены в Красную книгу Республики Татарстан. Это позволяет использовать экотропы не только как прогулочные маршруты, но и как площадку для знакомства с природным разнообразием территории.

Экотропы доступны всем желающим и входят в состав Волжской тропы.

Проекты по поддержке популяции балобана и развитию экотроп входят в число инициатив СИБУРа в области сохранения биоразнообразия и экологического просвещения. Они реализуются в рамках Стратегии устойчивого развития компании до 2030 года, которая также предусматривает волонтерские проекты, благоустройство и озеленение с вовлечением сотрудников и жителей.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа