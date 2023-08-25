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Минниханов в Зеленодольском районе посетил кадетскую школу-интернат им. Волостнова
Раис Татарстана Рустам Минниханов во время визита в Зеленодольский район посетил васильевскую кадетскую школу-интернат им. Героя Советского Союза Николая Волостнова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Учреждение было основано в 1929 году, в 2019-м в нем провели капремонт, во время которого заменили кровлю, окна, инженерные сети, отремонтировали спальный корпус, санузел, учебные кабинеты, спортзал и пищеблок. Через два года также провели благоустройство территории и облицовку фасада.
Общее число учеников 591, 84 из них проживают в интернате. Большое внимание уделяется пожарно-спасательному спорту. В апреле 2023 года кадеты стали победителями регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» РТ по компетенции «Спасательные работы» среди команд юниоров, а в отборочном этапе всероссийского чемпионатного движения по профмастерству «Профессионалы-2023» команда заняла второе место.
Рустаму Минниханову сообщили, что на территории школы планируется построить центр по подготовке участников соревнований юных пожарных и спасателей: пожарное депо, ангар с учебным классом и тренажёрами, пожарно-спасательная полоса препятствий и пр.
Раис Татарстана находится с рабочим визитом в Зеленодольском районе: он открыл многопрофильную поликлинику в Осиново, а также посетил модульный спортивный зал «Дуслык» и предприятие «Мостопоезд 33» в пгт Васильево. Напомним, сегодня Васильево отпразднует двойной юбилей – 330 лет со дня основания и 95 лет с присвоения статуса «поселок городского типа».
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