Минниханов в Зеленодольском районе посетил кадетскую школу-интернат им. Волостнова

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время визита в Зеленодольский район посетил васильевскую кадетскую школу-интернат им. Героя Советского Союза Николая Волостнова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Учреждение было основано в 1929 году, в 2019-м в нем провели капремонт, во время которого заменили кровлю, окна, инженерные сети, отремонтировали спальный корпус, санузел, учебные кабинеты, спортзал и пищеблок. Через два года также провели благоустройство территории и облицовку фасада.

Общее число учеников 591, 84 из них проживают в интернате. Большое внимание уделяется пожарно-спасательному спорту. В апреле 2023 года кадеты стали победителями регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» РТ по компетенции «Спасательные работы» среди команд юниоров, а в отборочном этапе всероссийского чемпионатного движения по профмастерству «Профессионалы-2023» команда заняла второе место.

Рустаму Минниханову сообщили, что на территории школы планируется построить центр по подготовке участников соревнований юных пожарных и спасателей: пожарное депо, ангар с учебным классом и тренажёрами, пожарно-спасательная полоса препятствий и пр.

Раис Татарстана находится с рабочим визитом в Зеленодольском районе: он открыл многопрофильную поликлинику в Осиново, а также посетил модульный спортивный зал «Дуслык» и предприятие «Мостопоезд 33» в пгт Васильево. Напомним, сегодня Васильево отпразднует двойной юбилей – 330 лет со дня основания и 95 лет с присвоения статуса «поселок городского типа».