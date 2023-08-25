Рустам Минниханов открыл многопрофильную поликлинику в Осиново

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл поликлинику в селе Осиново Зеленодольского района.

«Событие очень важное, потому что каждый из нас так или иначе обращается к докторам. С появлением такого крупного центра местным жителям не придется ездить за медпомощью в Зеленодольск или Васильево», – отметил глава республики.

Фото: © Эвелина Киселёва/ «Татар-информ"

Рустам Минниханов поблагодарил строителей и пожелал медикам успешной работы в комфортных условиях.

Он также вручил сертификат на укрепление материальной базы поликлиники главному врачу Зеленодольской ЦРБ на 100 тысяч рублей.

Медучреждение построено по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». В строительство вложили 675 миллионов рублей.

Поликлиника вместила детское и взрослое отделения, общая площадь – чуть больше шести тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 400 посещений в смену.