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Минниханов в Васильево посетил «Мостопоезд 33», возобновивший работу в 2022 году
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил предприятие «Мостопоезд 33», возобновившее работу в прошлом году, во время рабочей поездки в пгт Васильево Зеленодольского района. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Предприятие было основано в 1939 году, однако в 2015-м остановило работу. В 2022 году «Мостопоезд 33» снова начало работать. Раису РТ рассказали, что в прошлом году здесь восстановили и реконструировали комплекс по хранению, перевалке и фасовке цемента, склады для хранения и реализации различных типов металлопродукции, общежитие, разгрузочный путь для выгрузки инертных материалов, медпункт и культурный центр.
С начала возобновления работы предприятие отгрузило 3 тыс. вагонов с инертными материалами, 1 тыс. вагонов с цементом и 500 вагонов с металлопродукцией.
Также Рустам Минниханов ознакомился с промышленным потенциалом пгт Васильево. На выставке были представлены производители конвекторов, тентовой ткани из полиэтилена, сухих стройсмесей, плинтусов, стальных металлоконструкций, хлебобулочных изделий, а также экспозиции Зеленодольского опытного лесхоза, индустриального парка «Васильево», санаториев «Сосновый бор» и «Васильевский».
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