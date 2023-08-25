Минниханов принял участие в открытии модульного спортзала в Васильево

фото: телеграм-канал Раиса Татарстана

В Васильево открылся модульный спортивный зал «Дуслык». Его посетители смогут заниматься мини-футболом, волейболом и баскетболом, легкой атлетикой, а в будущем и восточными единоборствами. В церемонии приняли участие Раис республики Рустам Минниханов и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Руководитель республики встретился с тренерами и юными спортсменами. Он заметил, что в Татарстане строятся новые спортивные объекты для повышения доступности массового спорта. В настоящее время на территории региона действуют 11,6 тыс. спортобъектов, из которых 354 расположены в Зеленодольском районе.

«Васильево — это одно из красивейших мест нашей республики. Поселок городского типа преображается, меняется его облик, качество жизни. Здесь активно поддерживают спорт, за последние годы построено несколько спортивных объектов», — заявил Минниханов.

Глава района добавил, что спортзал будет открыт как для детей, так и для взрослых.

Спортивный объект построен в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни». Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.