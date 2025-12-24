Минниханов в рамках «Елки желаний» исполнил мечту мальчика, мечтавшего о мольберте

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту еще одного маленького жителя республики – шестилетнего Ильдана. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Сегодня 6-летнему Ильдану вручили мольберт и сладкий подарок от Рустама Минниханова. Именно такое пожелание мальчик написал в письме, а Раис республики снял его с елки», – написала Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

Традиционно акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Желания размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – писал ранее лидер республики в своем канале в МАХ.

Ранее Рустам Минниханов уже исполнил желания 12-летнего Раниса, мечтавшего о большой беспроводной колонке, и 13-летней Елизаветы из Буинска, загадавшей получить в подарок гитару. Также он поможет воплотить в реальность мечты семилетнего Амира и трехлетней Азалии, детей участника спецоперации из Бавлов (брат попросил набор робототехники, а сестра – кукольный домик).

Видео: t.me/galimovatatarstan.