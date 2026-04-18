Минниханов в Каире, отчет Песошина и риски в экономике Татарстана: акценты недели

Рустам Минниханов с рабочим визитом в Египте, Алексей Песошин представил отчет о работе Правительства РТ парламенту республики, а бизнес-стратег Гарретт Джонстон выступил в Казани. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Минниханов в Каире: встреча с президентом Египта, маска Тутанхамона и культурная столица исламского мира

Главная тема недели – рабочий визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Египет. Там он встретился с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси, стороны обсудили расширение сотрудничества. Египетский лидер подчеркнул, что тепло относится к Президенту России Владимиру Путину и ценит сложившиеся дружественные отношения с Татарстаном. Он также поздравил Казань с присвоением статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в культурной сфере.

Отдельно ас-Сиси обозначил готовность расширять взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме. «Высоко ценим тот вклад, который вы вносите в развитие отношений России со странами исламского мира», – обратился он к Раису республики.

В свою очередь лидер Татарстана подчеркнул, что республика придает особое значение сотрудничеству с партнерами России в исламском мире.

«Объем татарстано-египетского товарооборота – яркое тому свидетельство. По итогам прошлого года он увеличился за пять лет более чем в 8,5 раза и составил 230 миллионов долларов», – отметил он.

По словам Рустама Минниханова, с Египтом уже работает ряд крупных предприятий республики, однако есть и потенциал для расширения сотрудничества. В числе перспективных направлений – агропром, автомобилестроение, здравоохранение и IT.

В ходе своей поездки Раис РТ побывал также в филиале КФУ в Каире и посетил Большой Египетский музей, где ему показали одно из национальных достояний Египта – знаменитую маску Тутанхамона.

Эти и другие акценты рабочего визита Минниханова в Каир стали предметом обсуждения для главного редактора «Татар-информа» Рината Билалова, блогера и обозревателя Альберта Бикбова и ведущего программы Артура Халилуллова.

Ключевая ставка ударила по отраслям: Песошин назвал риски для экономики Татарстана

Дорогие кредиты, рост убытков, дефицит кадров – экономика Татарстана сталкивается с рядом факторов, которые затрагивают ключевые отрасли. Об этом на заседании Госсовета РТ заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Он отметил также: «Курс рубля усиливает давление на экспорт и конкуренцию с импортерами на внутреннем рынке».

По словам главы Правительства РТ, из-за высокой ключевой ставки наибольшая сумма убытков сложилась в таких отраслях, как производство автотранспортных средств, оптовая и розничная торговля, производство пищевых продуктов, транспортировка и хранение.

Оптимистичные и тревожные сигналы из отчета Песошина Госсовету республики обсудили участники «Акцентов недели».

Бесплатный интенсив от мирового стратега: чему Джонстон научит предпринимателей Татарстана

Международный бизнес-стратег Гарретт Джонстон провел в Казани по поручению руководства Татарстана бесплатный интенсив для предпринимателей.

В ноябре прошлого года он уже выступал перед Правительством Татарстана со своим видением того, куда стоит двигаться республике, а затем дал большое интервью «Татар-информу».

«Предприниматели на Западе отдали бы обе руки за ваши низкие налоги», – заявил Джонстон уже на этой неделе в Казани.

Почему в этом случае малый и средний бизнес не является образцом для Запада? Применим ли опыт западного бизнеса в России? В чем ценность визита Джонстона в Татарстан? Эти вопросы обсудили участники видеоподкаста.