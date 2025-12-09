Гарретт Джонстон: «Татарстан идеально подходит для роли окна России в Западную Азию»

Международный эксперт по выстраиванию стратегий и маркетингу, ирландец по происхождению Гарретт Джонстон много лет живет на несколько стран, имея гражданство ЕС и России. В ноябре он выступил перед Правительством РТ со своим видением того, куда стоит двигаться Татарстану, после чего дал интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.





Фото: © «Татар-информ»

«Почему в турецких и иранских супермаркетах нет продуктов из России?»

– Господин Джонстон, Татарстан исторически связан со странами Востока, а в наши дни мы видим активизацию этих связей уже на новом уровне, как часть общего разворота России на Восток и Глобальный Юг. Хотелось бы услышать вашу оценку этой работы.

– То, что делает Россия в плане контактов с государствами, где говорят на арабском, турецком, персидском языках, – это, конечно, впечатляет.

Но я лучше выскажусь о том, что меня не впечатляет. Это более интересно. Например, недавно я был в Турции, Иордании, Иране. Я захожу в этих странах в супермаркеты, а там нет российских продуктов. Есть французские, немецкие, итальянские, а российских нет. Почему их нет? Ответ очень простой: потому что никто не занимался рынком как надо. Делает ли Россия более вкусный сыр, чем Франция, Италия или Германия? На мой взгляд, да, а я работал с крупными производителями.

– В эти страны мы продаем зерно, например. Непереработанное, по сути – сырье.

– На мой взгляд, российским производителям продуктов питания в настоящее время не хватает компетенций, чтобы добиться окончательного успеха на экспортных рынках. Да, Россия поставляет сырое зерно, тогда как ей следовало бы создать глобальный бренд для бородинского хлеба и десятков других гастрономических шедевров, входящих в гордую галактику российского хлебопечения и выпечки.

Возьмем объем экспорта продуктов питания из России. Последняя статистика, которая у меня есть, – это 35 млрд долларов в 2023 году. Для сравнения: Ирландия, моя крошечная страна, в том же году экспортировала продуктов на 17 млрд долларов. То есть у страны с населением меньше 4% российского почти половина вашего объема экспорта продуктов питания. При том, что Российская Федерация – это буквально сад для всего мира, особенно с учетом новых территорий, которые у нее появились. Пока мало кто приезжает в Ирландию в поиске хорошей погоды или чернозема.

Ирландцы глубоко изучают своего потребителя. Например, арабам нельзя виски, но им нравится его вкус. И ирландцы делают хлеб с ирландским виски внутри. Они глубоко изучают саудовского потребителя, а что в это время делает Россия? Отгружает зерно.

На мой взгляд, Россия обладает всеми необходимыми навыками для того, чтобы обеспечить бум экспорта своих продуктов питания в страны БРИКС. У нее есть прекрасные выпускники факультетов бизнеса и языков. Я действительно глубоко впечатлен тем, насколько серьезно российская академическая традиция относится к важности глубокого всестороннего погружения в культуру и историю других стран. Западные университеты готовят специалистов, владеющих китайским языком, а российские – синологов, которые обладают совершенно иным, более глубоким пониманием потребителей.

На мой взгляд, России по-прежнему не хватает кластеров пищевой промышленности (и многих других отраслей), занимающихся маркетингом брендов и разработкой продуктов для конкретных потребительских рынков – Китая, Ирана, Индии и т. д. Ирландия очень успешно справилась с этой задачей с помощью Bord Bia (на ирландском языке – «продовольственный комитет») – государственной организации, занимающейся оказанием помощи ирландским производителям продуктов питания и напитков, особенно небольшим компаниям, в создании успешных на мировом рынке брендов и рынков продуктов питания B2C и B2B во всех странах мира.

Это должно измениться. Если Татарстан всерьез собирается заняться арабским, турецким или иранским рынками, здесь должны появиться учреждения образования мирового уровня, куда бы приезжали в том числе американцы и европейцы. Это позволило бы лучше понять, что такое потребитель на Востоке.

В России есть мозги, есть амбиции. Я бесконечно разговариваю с людьми. Допустим, есть российский предприниматель, который занимается ремонтом обуви. Я спрашиваю у него: «Кого ты уважаешь в мире ремонта обуви? Кто для тебя эталон?» А он не знает, кто эталон за пределами России. Ирландский предприниматель хуже образован, он окончил только школу, тогда как у его российского коллеги, скорее всего, есть университетский диплом. Но наш ирландец знает, что в Майами существует такая компания, где делают лучшие ботинки. Ирландец осознает, что если он не поймет, как работает лучший в мире, то этот лучший в мире рано или поздно его съест. И надо заранее к этому подготовиться.

«Да, Россия поставляет сырое зерно, тогда как ей следовало бы создать глобальный бренд для бородинского хлеба и десятков других гастрономических шедевров» Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Ирландская пословица гласит: «Важен не столько размер собаки в бою, сколько размер боя в собаке»

– Откуда эта особенность психологии у ирландцев?

– Потому что мы маленькая нация. Кроме того, мы являемся морской англосаксонской культурой. Мы думаем в терминах маршрутов и торговли, территорий за горизонтом. Мы обладаем неутолимой жаждой открытий, присущей прирожденным морякам.

Ирландцы – это маленькая нация, но мы часть большой Европы. Так же, как Татарстан – часть большой России. Мы отвоевывали свои позиции. Татарстану есть чему у нас поучиться. Поскольку мы такие маленькие и находимся на периферии по сравнению с европейскими населенными пунктами, нам приходилось бежать со скоростью света, чтобы просто оставаться на месте. Нам приходилось вести очень жесткую конкурентную борьбу с глобальными компаниями и брендами, ресурсы которых в 10 или 20 раз превосходили ресурсы маленькой Ирландии. И мы добились успеха. Есть ирландская пословица, которая гласит: «Важен не столько размер собаки в бою, сколько размер боя в собаке».

– В своем выступлении вы сказали об Ирландии, что она была одной из беднейших стран Европы…

– …самой бедной!

– А как произошел старт? Была какая-то государственная программа или все это частные инициативы?

– Был конкретный человек, Томас Кеннет Уитакер (экономист, политик, дипломат, 1916–2017, – прим. Т-и) из Северной Ирландии. Как вы знаете, Северная Ирландия – это часть Великобритании. Исторически люди с британским бэкграундом были более продвинутыми, чем наши, потому что мы молодая нация.

Так вот, Уитакер чувствовал себя ирландским патриотом. Он обратился к нашему премьер-министру, сказал ему: «Ирландия может стать одной из самых богатых стран мира».

– Наверное, никто тогда в это не поверил.

– Никто не поверил. А он убедил. Сейчас партии официально меняются раз в пять лет. Но какая бы партия ни была у власти – социалисты, коммунисты, капиталисты или националисты, – все продолжают эту политику «Ирландия – окно Европы в Америку и окно Америки в Европу».

– Кстати, какую роль играет ирландская диаспора в Америке? Как они взаимодействуют со своей исторической родиной? Или они так долго там живут, что уже все забыли?

– Когда ты приезжаешь в США, на границе тебя встречает пограничник. Моя фамилия Джонстон, а у него О’Брайен. «О, ты тоже ирландец!»

Мы говорим на английском языке, хотя это не наш родной язык. Любой ирландец, и я тоже, говорит на нем с очень специфическим акцентом, очень смешным для британцев.

– То есть вас можно опознать по акценту?

– Сразу же.

– А какие главные качества ирландцев?

– Дружелюбие. Теплота. Англичане, скандинавы – они чопорные. «Мы занимаемся любовью сегодня в 17:32». «О, – говорит жена, – я к 17:32 не успею. Давай в 17:35». «Хорошо, давай». У них все логично и очень холодно. А мы горячий, эмоциональный народ. Если сравнивать с Россией, мы немного похожи на людей, живущих на Кавказе.

«Ирландцы – это маленькая нация, но мы часть большой Европы. Так же, как Татарстан – часть большой России» Фото: © Евгения Новоженина / РИА Новости

«Главный урок Ирландии: даже самый бедный регион мира достигнет успеха, если государство сможет зажечь народ»

– Давайте вернемся к Татарстану. У нас все-таки другая ситуация: есть сырьевая база, то, чего наверняка не было в те годы в Ирландии. Развиваются нефтедобыча, нефтепереработка. Наше сельское хозяйство одно из лучших в России. Татарстан вроде бы небольшая республика, 4 млн человек населения, при этом у нас многопрофильная экономика.

– Я думаю, что главный урок Ирландии – это то, что даже самый, скажем так, периферийный, удаленный, бедный регион может достичь успеха. Если государству удастся зажечь народ… Ирландский народ был убежден, что вполне реально стать окном Америки в Европу и наоборот.

– Люди поверили в это сразу или их надо было убеждать? Приведу один пример с нашей стороны: сейчас в Татарстан приезжает около 5 млн туристов в год. Когда 15 лет назад мэр Казани сказал, что у нас будет 1 миллион туристов в год, все смеялись, никто не верил.

– Надо понимать, что это началось в 1958 году, а я родился в 1968-м. Что рассказывали мне мама и папа? До 1958 года в Ирландии была такая практика: ты окончил школу, следующее действие – отправляешься в Англию, Америку, Африку, Индию. Туда, где говорят по-английски. И многие ирландцы тогда поняли, что это большая ошибка. Нашему государству надо было показать, что в самостоятельности есть преимущество.

В итоге Т. К. Уитакер написал свою стратегию, приехал к премьер-министру Шону Лемассу и объяснил: «Даже если мои идеи будут успешны не на 100 процентов, а на 10 или хотя бы на 5, – это все равно лучше, чем то, что есть сейчас».

Лемасс был динамичным человеком, он все понял и сделал эту стратегию своим брендом. В итоге его партия победила на выборах в 60-х годах.

«Я думаю, что надо сделать так: одна часть АИР отвечает за входящие инвестиции, за их привлечение, а вторая часть – за исходящие» Фото: пресс-служба АИР РТ

«Русские всегда спрашивают: «Как на Западе?» А нет какого-то одного Запада»

– Когда стал виден результат новой стратегии в Ирландии? В какие годы?

– Уже в 60-х годах. У нас была огромная эмиграция еще в 50-х, а в 60-х началась уже иммиграция. Сейчас 25 процентов населения нашей страны – это люди, родившиеся не в Ирландии.

– Мы знаем, что и россияне уезжали туда работать. Например, специалисты в сфере IT.

– Так и есть, потому что мы говорили американским компаниям: «Разместите штаб-квартиру в Ирландии. У нас маленькие налоги. Мы говорим по-английски».

Русские всегда меня спрашивают: «Как на Западе?» А нет какого-то одного Запада. Запад разный. Например, немецкий или французский Запад – у них идея прописки, когда полиция знает, где ты живешь, и это стандартная ситуация. Для русских тоже. Для нас, англоговорящих стран, это нонсенс. Чтобы полиция или кто-то еще знал, где я живу?! Ну нет.

Мы понимаем американцев, потому что на каком-то очень примитивном уровне есть, как мне кажется, общая англоязычная культура: Новая Зеландия, Австралия, США, Канада, мы, британцы, Южная Африка. Я бы не удивился, если бы это стало новым объединением типа БРИКС.

Отвечая на ваш вопрос – какой результат. Начиная с Джона Ф. Кеннеди все президенты Соединенных Штатов, все без исключения, имеют ирландские корни. Даже Барак Обама. Он приехал жить в Ирландию, в деревню, откуда родом его прапрадедушка.

– Это опять-таки работает на ваш проект.

– Конечно. Я начал изучать исторические связи Татарстана с арабским, персидским, турецким миром. Они очень глубокие. Но, как мне кажется, среднестатистический татарин не только не знает этого – он не знает, что он не знает.

– Что бы вы порекомендовали Татарстану делать в ближайшие 5-10 лет для того, чтобы действительно реализовать этот потенциал, стать окном для Ближнего Востока, Западной Азии?

– Я бы сделал ваше Агентство инвестиционного развития ответственным не только за привлечение иностранных инвестиций, но и за комплексную конкурентоспособность татарстанских компаний за пределами Татарстана и даже за пределами России.

Я много работаю с российским бизнесом, у меня много крупных клиентов. Я всегда спрашиваю: «Покажите мне ваш отдел экспорта». А там нет людей, которые говорят на фарси, по-арабски или по-турецки.

Я думаю, что надо сделать так: одна часть АИР отвечает за входящие инвестиции, за их привлечение, а вторая часть – за исходящие.

«Сколько сейчас гейтов? Пять-шесть? Это мало. У нас 250 стоянок парковки и почти 90 гейтов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если диагностировать болезнь Татарстана, я бы сказал так: очень скромные амбиции»

– Вы успели познакомиться с Казанью, с республикой? Что удалось посмотреть?

– Казань – очень красивый город. А республику я знаю плохо, не был даже в Иннополисе, еще не успел.

– Как вы сюда прилетели?

– Через Дубай, это очень долго и занимает все мое свободное время. Раньше было больше времени посмотреть на окружающую бизнес-среду. Приведу в пример другую маленькую европейскую страну, не Ирландию. Вот я прилетаю в Швейцарию. Уже когда выхожу из самолета, я понимаю, что я в очень серьезной стране: освещение, реклама… Mamma mia, все очень продвинуто! Даже швейцарские деньги приятно держать в руках. Там живут очень продвинутые люди.

Когда я прилетаю в Казань… Ну, ничего плохого нет, но нет и эффекта «вау». Я не критикую, ничего плохого, повторюсь, нет. Но отсутствие ужасного не есть присутствие прекрасного. Татарстан в первые полчаса не впечатляет. Аэропорт как аэропорт. Сколько людей живет в Казани?

– По официальным данным, 1,33 млн человек, реально – около 1,5 млн.

– Смотрите, наш Дублинский аэропорт (88 гейтов) больше, чем Шереметьево (45 гейтов) и Домодедово (33 гейта) вместе взятые. А в Дублине проживают 1 млн человек.

– То есть вы создали хаб.

– Да. У нас самих не было спроса на такой большой аэропорт. Но мы поняли, что если мы его создадим, то он будет востребован.

– В следующем году в аэропорту Казани будет открыт новый терминал.

– Хорошо. Сколько сейчас гейтов? Пять-шесть? Это мало. У нас 250 стоянок парковки и почти 90 гейтов.

Если бы я должен был диагностировать болезнь Татарстана одной фразой, она звучала бы так: маленькие амбиции. Очень скромные амбиции.

Это сейчас будет звучать по-дилетантски, потому что я не изучал финансовую, бюджетную ситуацию Татарстана. Я не знаю, может быть, всё, о чем я говорю, уже делается, и делается лучше, чем я предполагаю.

Концепция развития экономики Татарстана, которую я представил сегодня вашему Раису и Правительству, называется «Окно России в Западную Азию и окно Западной Азии в Россию». Общая идея заключается в том, что в многополярном мире России понадобятся многополярные деловые и культурные навыки, чтобы эффективно взаимодействовать с другими многополярными экономиками и обществами, каждое из которых имеет свой культурный и цивилизационный контекст.

Идея заключается в том, что подобно тому, как в XVIII веке Петр Великий создал Санкт-Петербург как окно России в Европу и окно Европы в Россию, в XXI веке Россия должна иметь целую цепочку таких окон в различные многополярные цивилизации, их экономики и культуры. Города-ворота России в другие мировые цивилизации и наоборот.

Я считаю, что Татарстан идеально подходит для того, чтобы стать окном России в Западную Азию, грубо говоря, в тюркскую, арабскую и персидскую цивилизации. Казань должна стать Майами Западной Азии в России, так же как Майами является окном Северной Америки в Латинскую Америку. Это означает и преобразование экосистем предпринимательского образования и обучения в Татарстане с целью создания, например, лучших в мире курсов MBA для российских предпринимателей, желающих выйти на арабский, тюркский или иранский рынки, и лучших российских курсов MBA для предпринимателей из Западной Азии, желающих выйти на российские рынки.

Я не специалист по татарстанской экономике, но я специалист по российской экономике. Россия точно станет третьей экономикой мира.

– Вы поэтому решили получить российское гражданство?

– Да. Еще в 2001 году.

– И сохраняете ирландское?

– Конечно.

«Европа сумела создать неплохой, скажем так, уровень жизни. А что Россия? Я не знаю Казань, но в Москве уровень жизни уже очень хороший» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Иностранным русофилам приходится убеждать россиян, что у их страны блестящее будущее»

– Получается, вы изучаете Россию больше 20 лет. Вы, к слову, просто блестяще говорите по-русски. Как вы выучили язык?

– У меня русская жена. Мне кажется, это лучшая школа. Я не жил в России все это время. Я был вице-президентом МТС по маркетингу с 2006 по 2010 год. Потом я уехал, создал собственный бизнес-консалтинг, в 2016 году открыл московский офис.

Когда началась СВО, я потерял очень много. Раньше, когда я предлагал стратегии русскоговорящим клиентам, они говорили: «Какие стратегии, мы не знаем, что будет завтра». А Европа у меня их покупала. Где-то с 2023 года уже европейцы отказываются: «Мы не знаем, что будет завтра», а русские, наоборот, говорят: «Давай-давай стратегию». В России появился запрос. Это новый феномен, раньше такого не было.

– Изменившаяся геополитическая ситуация открывает новые горизонты?

– Я могу говорить только про свою перспективу, но да. После начала СВО очень многие из западных людей, которых я знал, уехали из России. Но очень многие остались.

– Те, кто мыслит более долгосрочно.

– Есть те, кто работал тут по 40 лет, но, тем не менее, уехал. У каждого своя логика. Я никого не критикую и не осуждаю.

У нас – я говорю сейчас про ирландцев, англичан, канадцев, американцев – и дураку видно, что Россия станет мощнейшей. Ну дураку видно! А местные русские все пессимисты. Мы говорим: «У вас все есть». Если в России сделать грин-карту, мировой конкурс, например, к 2030 году, то, я думаю, спрос будет больше, чем на американскую грин-карту.

Я спрашиваю у русских: «Почему вы не верите в свою страну?» Они говорят: «О, у нас, там, коррупция». Я говорю: «А вы когда-нибудь общались с итальянскими предпринимателями?» У них какая-то картина в голове, что на Западе все чисто, никакой коррупции нет.

В итоге мы имеем дело с такой интересной ситуацией. Нам, иностранным русофилам, которые знают Россию, знают, на что она способна, любят ее и уважают, понимают, что у нее блестящее будущее, – нам приходится убеждать в этом россиян!

Они говорят: «О, я уезжаю в Америку». Я спрашиваю: «А что ты будешь там делать?»

– Там сверхконкуренция. Другие стартовые условия.

– Они же банкроты! Какие там перспективы? Голливуд очень хорошо сделал свою работу. Надо отдать должное Америке, у них много великого. Но люди, мне кажется, очень сильно переоценивают Запад.

Люди забывают вот о чем: почему чехи, словаки, хорваты так хотели в Евросоюз? Потому что они любят Америку? Нет. Потому что Европа сумела создать неплохой, скажем так, уровень жизни. А что Россия? Я не знаю Казань, но в Москве уровень жизни уже очень хороший.

– По сути не хуже, чем в европейских городах.

– Даже лучше! В Дублине ночью еще более-менее, но Лондон ночью… я не буду ходить там один, это опасно. Допустим, я стою на улице, говорю по телефону. Проедет вор на электросамокате, выхватит у меня телефон, и если я его ударю – меня же и арестуют. Не его.

«И Россия, и Советский Союз полностью пропустили пятый технологический уклад, но собираются делать прорыв в шестом» Фото: © «Татар-информ»

«Надо вкладываться в медицину и во всё, что связано с вычислительными технологиями и ИИ»

– Вы говорите, что Россия очень перспективная страна. А какой бизнес может дать здесь наибольшую ренту в ближайшие годы? Куда надо вкладываться?

– В медицину и во всё, что связано с вычислительными технологиями и искусственным интеллектом.

Вы, наверное, слышали об экономисте Николае Кондратьеве и так называемых волнах Кондратьева. Пятый технологический уклад, по мнению института Кондратьева, длился с 60-х годов XX века примерно по 2020 год – это время, когда люди создали удивительные технологии. А шестой уклад, на ближайшие полвека, – это не люди, которые, как в пятом укладе, создают удивительные технологии, а технологии, которые создают удивительных людей.

И Россия, и Советский Союз полностью пропустили пятый уклад, но собираются делать прорыв в шестом. Я уже вижу первые признаки. Вот пример. С 60-х годов в медицине доминируют США. Фармкомпании, больницы, врачи, даже аптечные сети, страховые компании. Этот комплекс обеспечивает 17 процентов американского ВВП. Монстр. Там парадигма, которая называется «лечебная». То есть это идея, что люди болеют (идеально – в больших количествах), и мы их лечим. Дорого.

А теперь Россия и Китай, лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин, что они говорят? Они говорят: давайте поменяем парадигму. Парадигма пятого уклада медицины – это лечение, а шестого – предотвращение. Вакцина против рака – это «момент Гагарина» в медицине. Идея, что не надо лечить людей, потому что они изначально не будут болеть, – это такая революционная мысль. Конечно, американским и прочим фармкомпаниям это не нравится. Потому что если люди не будут болеть, что делать 17 процентам американской экономики?

Или банки, которые работают не в интересах своих клиентов, а в интересах акционеров. Сколько это процентов американского или западного ВВП? А что собираются делать Китай и Россия? Они собираются делать банки, которые больше похожи на финансовые поликлиники.

Понимаете, Россия полностью пропустила пятый уклад. Китай нет, но он зарабатывал только как сборочное производство, «designed in California, made in China». Вот тебе и китайский пятый уклад.

Вернусь к своей мысли. Почему западные люди, которые хорошо знают Россию, такие оптимисты? Почти все без исключения. Почему такая загадочная ситуация, что нам приходится каждый день уговаривать россиян, что все хорошо? Я трачу много времени, чтобы уговорить местных, что все будет хорошо. Россия занимает или напрямую влияет на всю северную половину евразийского суперконтинента, который производит 70% всего мирового ВВП. Россия уже является четвертой по величине экономикой мира по показателю ППС. Она является ресурсной, энергетической и все более технологической сверхдержавой, хотя большая часть последней все еще находится в военно-промышленном комплексе.

Например, российский искусственный интеллект, возможно, основанный на MBNRIC, может быть более продвинутым, чем его американские или китайские аналоги, но он по-прежнему является военным, засекреченным и пока недоступен для общественности ни внутри, ни за пределами России. Хотя Россия обладает огромными запасами всех элементов периодической таблицы Менделеева, ее главная сила заключается в том, что у нее есть много суперумов, подобных Менделееву, изобретателей, способных создавать совершенно новые науки и дисциплины, а не просто новые продукты и технологии. Россия, по-видимому, имеет культурную предрасположенность к радикальному макротворчеству.

«Почти все крутые бизнес-идеи, больше 90 процентов, рождаются в маленьких компаниях. А в больших компаниях – маленькие идеи» Фото: © «Татар-информ»

«Единственное решение проблемы нехватки кадров – автоматизация»

– Какие ниши самые перспективные для малого и среднего бизнеса?

– Всё, что связано с любыми революциями. Почти все крутые бизнес-идеи, больше 90 процентов, рождаются в маленьких компаниях. А в больших компаниях – маленькие идеи. И не потому, что там работают глупые люди. Такая математика.

Я как консультант мог бы работать только с крупными предпринимателями, миллиардерами. Но я не могу себе этого позволить, я обязан работать с малым и средним бизнесом, чтобы держать руку на пульсе. Крупный игрок боится пойти во что-то революционное, а малый бизнес не боится, ему нечего терять.

– Вы сказали, что порядка 25 процентов населения Ирландии – это люди, которые приехали к вам работать. Мы сегодня тоже сталкиваемся с этой проблемой, многим предприятиям не хватает рабочей силы. Какие здесь есть решения, на ваш взгляд?

– Нет решения. Единственное решение – это автоматизация.

– То есть не завоз людей, а усиление эффективности?

– Вот вам очень хороший пример. В середине 60-х годов прошлого века в Норвегии несколько неожиданно нашли огромное нефтегазовое месторождение Юхан Свердруп в Северном море. Норвежцы создали Statoil, государственную компанию, это как «Газпром» в России. Компания на очень выгодных для норвежской экономики условиях начала осваивать эти ресурсы. Они создали Национальный фонд благосостояния, сейчас это самый крупный акционер компаний в мире. А знаете, сколько людей живет в Норвегии? 5 млн человек.

Норвежцы не были бедными, но потом они очень быстро стали супербогатыми. Конечно, им не хватало рабочей силы. Министр экономики Норвегии в начале 70-х годов собрал предпринимателей и спросил: «Как будем решать этот вопрос?» Выяснилось, что основной недостаток рабочей силы ощущается на стройке и в больницах. Он сказал: «Хорошо, будем импортировать медсестер из Филиппин. Но они должны выучить норвежский, получить гражданство, интегрироваться».

А строительство – нет. Они заставили строительный сектор Норвегии строить дома на заводах, как «Лего», чтобы привезти на стройку и с минимальным количеством рабочей силы его собрать. За несколько дней, а не за несколько месяцев. Таким образом, сегодня 80 процентов домов-новостроек в Норвегии – это буквально конструкторы «Лего».

Норвежцы – мировые лидеры, они очень много экспортируют. И они смогли это сделать, не импортируя в свою страну половину Пакистана.

«Я не религиозный человек, но то, что ислам – это мировое движение, нельзя отрицать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Три причины перспективности Ближнего Востока для России и Татарстана

– Вы очень много рассказывали о Ближнем Востоке, арабском мире. Как вы считаете, в чем их перспективность для нас? Что такого там происходит, что мы должны обратить на это внимание?

– Во-первых, это большая концентрация населения, там живут 300-350 млн человек. Один Египет – 100 млн. Во-вторых, это место рождения цивилизаций. Самый первый город всего евразийского суперконтинента, Ур, которому 7 тыс. лет, находится там (территория современного Ирака, – прим. Т-и). Это был Дубай своего времени. На мой взгляд, арабы переоценивают свое влияние, там большое персидское влияние, но все равно. Там родилась религия. Я не религиозный человек, но то, что ислам – это мировое движение, нельзя отрицать. В-третьих, исторически близкие связи с Россией, с Советским Союзом. И огромный рынок молодежи! Там половина населения моложе 30 лет.

Хочу вернуться к тому, о чем говорил в начале нашего разговора. В России можно производить любой продукт дешевле, чем на Западе. Значительно дешевле. Энергетика дешевле, рабочая сила дешевле, налоги ниже, бюрократии меньше.

А где, опять-таки, российские продукты? Почему их нет во вьетнамских, египетских, иорданских, марокканских супермаркетах? Почему они переполнены французским, немецким, итальянским товаром, если русские умеют делать лучше, вкуснее, быстрее, дешевле?

И, конечно, Татарстан. У него глубокие исторические связи со всеми тремя культурами: и с персидской, и с арабской, и с турецкой.

– В вашем выступлении я не услышал ничего о Центральной Азии. Между тем Татарстан очень активно там работает. Например, республика открыла ряд производственных площадок в Узбекистане. Как вы оцениваете перспективы работы с этим регионом?

– Очень высоко. Но для меня эти регионы частично входят в «тюркскую культурную зону». Я очень хорошо знаю Узбекистан, Казахстан (несколько лет был членом совета директоров «Казахтелекома»), Кыргызстан. И я могу судить – там сильное историческое тюркское влияние. Там и, конечно же, очень сильное славянское и российское влияние. Для Татарстана, региона России с глубоким пониманием тюркских культур, есть двойное конкурентное преимущество на рынках Центральной Азии.