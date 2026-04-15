10 ключевых тезисов Песошина: экономика, ЖКХ, транспорт и поддержка СВО

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня на заседании Госсовета представил отчет Правительства РТ – рассказал о состоянии экономики и обозначил приоритеты развития – от промышленности и бюджета до социальной повестки. Мы выбрали 10 ключевых заявлений.





1. Положительная динамика в экономике Татарстана, несмотря на все «но»

Несмотря на санкционное давление и другие вызовы, с которыми сталкивается Россия, в экономике республики сохранилась положительная динамика, констатировал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«По основным макроэкономическим показателям Татарстан сохраняет за собой лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации», – сказал Песошин.

Валовой региональный продукт (ВРП) достиг 5,730 трлн рублей, объем отгруженной продукции превысил 6 трлн рублей, а индекс промпроизводства – 109,9%.

«Основной вклад обеспечили обрабатывающие производства с учетом гособоронзаказа и инвестиционных проектов. Инвестиции в основной капитал превысили 1,6 трлн рублей, почти половина которых направлена на развитие обрабатывающих производств», – констатировал Песошин.

Драйверами роста экономики Татарстана стали особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР) и промпарки. Их резиденты обеспечивают почти четверть промышленного производства республики – их совокупный объем достиг 1,5 трлн рублей. Песошин отметил, что важно не допускать остановки проектов и привлекать новых резидентов.

Он напомнил, что в прошлом году в Татарстане создали новую ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе для развития биотехнологий, агропромышленного комплекса и экологически ориентированного производства. Уже начали работать четыре резидента, а планируемый объем вложений в проекты составит 7 млрд рублей.

Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, по оценке, превысила 24%. Премьер-министр считает, что нужно продолжать работу и убирать системные барьеры. В первую очередь нужно снижать стоимость, сокращать сроки и упрощать процедуры подключения к инженерной инфраструктуре, получения земельных участков и доступа к трудовым ресурсам, добавил Песошин.

2. Дефицит бюджета требует жесткой дисциплины

В бюджеты всех уровней мобилизовано более 2,148 трлн рублей. Из собранных денег 72% республика направила в федеральный бюджет.

«Текущая ситуация, напряженное исполнение и имеющийся дефицит бюджета требуют от нас жесткой финансово-бюджетной дисциплины», – заявил Песошин.

Он рекомендовал по максимуму использовать механизмы федерального софинансирования, участвовать в федеральных госпрограммах и нацпроектах.

3. Убыточные отрасли экономики Татарстана

Снижение прибыли предприятий в Татарстане сопровождается резким ростом убытков. Наибольшие потери зафиксированы в автопроме, торговле, пищевой промышленности, а также в сфере транспортировки и хранения.

В этих отраслях «наблюдаются риски финансовой устойчивости», отметил Песошин, что может привести к скрытой безработице, росту задолженностей и задержкам заработной платы. Это способно негативно сказаться на доходах консолидированного бюджета республики.

«Нужны системные меры по повышению эффективности отраслей, наращиванию объемов высокотехнологичной продукции», – считает Премьер.

Ситуацию могут улучшить системные меры – от повышения эффективности производств до наращивания выпуска высокотехнологичной продукции. По его словам, следует сконцентрировать ресурсы в приоритетных проектах, а также активно внедрять цифровые решения и роботизацию.

4. Тревожные сигналы на рынке жилья

В прошлом году ввели более 3,5 млн квадратных метров жилья. «План на 2026 год – 3 млн 175 тыс. квадратных метров жилья», – сказал Премьер-министр.

В приоритете – сделать так, чтобы жилье было доступным для жителей республики, отметил Песошин, потому что «в условиях снижения рождаемости именно жилищная политика должна работать как один из инструментов семейной политики».

Из-за высокой ключевой ставки строительные материалы подорожали, условия ипотечных программ изменились. Эти моменты нужно учитывать, чтобы сбалансировать объемы жилищного строительства и платежеспособный спрос, считает Премьер-министр РТ.

«[Важно] не допустить накопления нереализованного жилья и банкротства строительных компаний. Тревожные сигналы в этом направлении есть», – сообщил Песошин.

5. Дорожное строительство

В этом году на ремонт дорог в Татарстане направят более 91 млрд рублей. На эти деньги планируется отремонтировать 300 км региональных и более 545 км муниципальных дорог.

Песошин отчитался об итогах прошлого года в дорожном строительстве. В республике построили, реконструировали и отремонтировали более 176 км дорог федерального значения, почти 500 км региональных дорог и более 1 тыс. км муниципальных дорог. Рабочие восстановили 31 мост.

Он рассказал, что в прошлом году завершилась реконструкция республиканского участка трассы М7 «Волга», открылось рабочее движение на объезде села Сокуры, а также началось строительство дополнительного выезда из Казани – дублера Оренбургского тракта. Общая сумма финансирования этих работ составила 133 млрд рублей.

6. Благоустройство территорий, капремонт и модернизация ЖКХ

В этом году Татарстан направит 12,5 млрд рублей из бюджета республики на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Песошин отметил, что «текущее состояние коммунальных сетей и оборудования требует дальнейшего увеличения объемов работ по их реконструкции для повышения их надежности и снижения аварийности».

В прошлом году на модернизацию выделяли 12,6 млрд по федеральным и республиканским программам. Порядка 10 млрд рублей направил Татарстан. На эти средства заменили 419 км инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, два биологических очистных сооружения, семь котельных.

Песошин дорожил, что в прошлом году 200 тыс. жителей республики улучшили свои жилищные условия. По программе капремонта отремонтировано 882 многоквартирных дома.

По программе «Наш двор» в республике обновили 677 дворовых территорий, благоустроили 63 общественных пространства, включая 44 парка и сквера.

Песошин поручил муниципалитетам обеспечить «должное содержание» с учетом того, какой объем средств был затрачен на благоустройство.

7. Общественный транспорт продолжат обновлять

Власти Татарстана начали работу по созданию единого республиканского транспортного ситуационного центра с интеграцией систем мониторинга и диспетчеризации всех видов общественного транспорта. Это связано с тем, что с 1 января 2027 года полномочия по управлению общественным транспортом будут закреплены за региональными органами власти.

Песошин также рассказал о том, что для городов и районов Татарстана в прошлом году закупили 151 автобус на 3 млрд рублей. В 2026 году планируется приобрести еще 171 автобус.

Татарстан развивает речную навигацию: в 2025-м «Флот РТ» на условиях льготного лизинга получил два новых скоростных пассажирских судна на подводных крыльях типа «Метеор-2020». В этом году планируется организовать круглогодичную навигацию на популярном у населения маршруте Казань – Верхний Услон «с использованием двух судов, приобретенных за счет средств бюджета республики», добавил Песошин.

8. Поддержка участников СВО и восстановление подшефных городов

Татарстан продолжает поддерживать участников СВО и их семьи, собирать гуманитарную помощь. В республике организовали 85 пунктов сбора, из них 20 – в Казани.

Всего из республики в зону спецоперации направили 2,7 тыс. конвоев, 21,5 тыс. тонн продовольственных, непродовольственных, медицинских товаров и медикаментов. Специалисты республики участвуют в восстановлении территорий в подшефных городах Луганской Народной Республики – Лисичанске и Рубежном.

«Сегодня крайне важно пропагандировать мужество и героизм наших защитников Отечества, тружеников тыла, выдающихся деятелей. Наше единство и доблесть – это основа побед на передовой и успехов в тылу», – сказал Премьер-министр.

Он пожелал участникам СВО успешного выполнения поставленных задач и скорого возвращения домой.

9. Работа с технологиями и инновациями

В Татарстане будут использовать новый инструмент технологического развития – «Карту технологической кооперации», о котором рассказал Песошин. Этот механизм, принятый на федеральном уровне, должен связать в единую цепочку все этапы – от идеи и разработки до серийного выпуска продукции с гарантированным спросом.

В республике планируют перестроить систему управления инновациями, чтобы объединить ресурсы науки, бизнеса и промышленности. Ключевую роль в такой модели играют крупные заказчики, которые формируют спрос и связывают разработчиков с производством. В качестве примера Премьер-министр назвал «Татнефть».

Параллельно растет участие региона в федеральных программах поддержки инноваций: из 1,7 тыс. заявок от Татарстана в прошлом году 389 получили гранты. Власти рассчитывают довести такие проекты до уровня малых технологических компаний, чтобы упростить им доступ к мерам поддержки. Сейчас в реестре 252 такие компании, почти сотня из них может подключиться к национальным проектам технологического лидерства.

10. Приоритеты на 2026 год

Песошин напомнил, что в марте был утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого и эффективного роста, инициированный Раисом республики Рустамом Миннихановым.

В приоритете – рост экономики и доходов населения за счет сохранения социально-экономической стабильности и повышения эффективности отраслей.

Для этого планируется:

повышать производительность труда;

расширять рынки сбыта и кооперационные цепочки;

стимулировать инвестиции; внедрять инновации и развивать технологии; развивать малый и средний бизнес;

обеспечивать сбалансированное развитие муниципалитетов;

закрывать кадровую потребность в экономике и социальной сфере.

Реализация этих задач, как подчеркнул Премьер-министр РТ, требует скоординированной работы властей, бизнеса и депутатского корпуса.

«Уверен, что совместными усилиями мы выполним все поставленные задачи», – заключил он.