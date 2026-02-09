Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани
Татарстан хочет нарастить товарооборот с Саудовской Аравией выше $100 млн в год
В Эр-Рияде впервые проходит Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Делегацию Татарстана возглавил Рустам Минниханов, который обозначил: у товарооборота республики с Саудовской Аравией есть потенциал выше текущих $100 млн в год. Какие компании из Татарстана представили свои разработки – в материале «Татар-информа».
Премьера ИННОПРОМа на Ближнем Востоке
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» проходит впервые. Экспозиция разместилась на площадке The Arena и продлится до 10 февраля.
В прошлом году Международная промышленная выставка ИННОПРОМ отметила 15-летие.
Сначала она проходила только в Екатеринбурге, но теперь ее география расширилась. В 2026 году ИННОПРОМ состоится в Индии, Саудовской Аравии, Узбекистане, России и Белоруссии.
О том, что Эр-Рияд впервые примет ИННОПРОМ, стало известно в июле прошлого года. Тогда Саудовская Аравия выступала страной-партнером промышленной выставки в Екатеринбурге, где глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что ИННОПРОМ в 2026 году впервые пройдет на Ближнем Востоке.
В Казани хотят провести Юношеские спортивные игры стран ОИС
Делегацию от Татарстана возглавил Рустам Минниханов. Напомним, поездка руководителя республики началась вчера. В воскресенье оказался насыщенный день: он принял участие в нескольких мероприятиях и переговорах.
Сегодня до посещения выставки Рустам Минниханов встретился с генеральным секретарем Ассоциации спорта исламской солидарности (ISSA) Нассером Маджали, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
ISSA – независимая организация в составе Организации исламского сотрудничества, объединяющей представителей 57 стран. Ассоциация развивает спорт в этих государствах и каждые четыре года проводит Игры исламской солидарности.
Рустам Минниханов в разговоре с Нассером Маджали упомянул ряд крупных спортивных событий, которые провел Татарстан за последние годы, – «Игры будущего» и Игры стран БРИКС.
Республика проявила интерес к проведению Юношеских спортивных игр стран ОИС. В Казани создали инфраструктуру, способную принять любое спортивное мероприятие, в том числе Игры спортивной солидарности стран ОИС, заверил Минниханов.
Собеседник сообщил, что ISSA рассмотрит этот вопрос, и отметил высокую готовность Казани к спортивным мероприятиям любого масштаба.
Стенд Татарстана с восточными арками и арабской вязью
Выставка ИННОПРОМа разместилась на площади 6 тыс. кв. метров и собрала более 250 российских компаний. Больше половины из них показывают свои технологические разработки.
Татарстан представил стенд площадью 117 кв. м, который сочетает современный деловой стиль и восточную эстетику, понятную аудитории Ближнего Востока. Фасад украшен арочными проемами с теплой подсветкой, а сверху размещена панель с надписью «Республика Татарстан» арабской вязью.
Почти два десятка компаний презентовали свои разработки и продукцию – от нефтегазохимии и композитных материалов до цифровых технологий, науки и образования. Среди них технополис «Химград», образовательный и научный центр «Университет Иннополис».
Экспонентами стали представители компаний, входящих в Промкластер РТ, в том числе производитель лифтов «Татлифт», разработчик автоматизированных систем контроля доступа и билетных решений «Инфомат», производитель медицинских симуляторов и роботов «Эйдос», производитель труб для бестраншейной санации инженерных сетей «Техникс» и другие.
Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф тепло поприветствовал Рустама Минниханова на полях форума.
«Мне позвонили из администрации Правителя. Хотели убедиться, что все у вас хорошо. Потому что вы дорогой гость для нашего королевства, дорогой гость для Наследного Принца (Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, – прим. Т-и)», – говорит он в видео, которым поделилась Лилия Галимова в своем телеграм-канале.
«У нас есть что предложить инвесторам из Саудовской Аравии»
Татарстан на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Саудовской Аравии представил не только передовые технологии и продукцию, но и возможные совместные проекты, прокомментировал «Татар-информу» министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
На полях ИННОПРОМа прошли встречи с принцами Наифом Аль Саудом и Турки Аль Саудом, министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Бандаром бин Ибрагимом Аль-Хурейфом, министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом и представителями зарубежных компаний.
«Обсудили основные отрасли, где мы планируем развивать сотрудничество. Это машиностроение, автомобилестроение, медицинская промышленность, судостроение, энергетика. Ожидаем инвестиции из Саудовской Аравии в республику. У нас есть много проектов, которые мы можем предложить инвесторам. Часть презентовали на переговорах во время выставки. Потенциал наших торгово-экономических отношений высокий. Товарооборот растет», – заявил министр.
Участие РТ в выставке способствует достижению целей и задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Алиханов видит потенциалы роста товарооборота Саудовской Аравии с Россией, а Минниханов – с Татарстаном
На полях ИННОПРОМа проходит масштабная деловая программа. Ключевым событием стала пленарная сессия «Российско-саудовское сотрудничество: драйверы промышленного и инвестиционного развития».
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией за 11 месяцев прошлого года составил $3,6 млрд.
«Мы надеемся, что по итогу года у нас цифра будет больше $4 млрд товарооборота», – добавил Алиханов.
Раис Татарстан Рустам Минниханов выступил докладчиком на пленарной сессии. К слову, лишь два руководителя российских регионов получили эту возможность – Рустам Минниханов и Алексей Русских, губернатор Ульяновской области.
Татарстанский лидер обозначил: Саудовская Аравия – это перспективный и интересный регион для республики.
«Могу сказать, что по прошлому году мы достигаем товарооборота около 100 млн долларов, но я считаю, что это совершенно не то, что мы хотим», – подчеркнул Минниханов.
Татарстан заинтересован в продвижении своей продукции, поскольку является крупным производителем в сферах машино-, автомобиле-, судостроения и не только.
«Мы увидели здесь хороший хаб, чтобы локализовать нашу продукцию и продвигать ее в третьи страны. Мы эту историю будем очень внимательно изучать», – пообещал Раис Татарстана.
Республика как крупнейший производитель сельхозпродукции заинтересована в сотрудничестве со странами Персидского залива и поиске партнеров для совместных проектов.
«Халяльная продукция – это очень серьезный ресурс, который мы можем продвигать по всему миру, и, конечно, Саудовская Аравия нам будет очень интересна», – заявил Минниханов.
Минниханов открыл саудовским инвесторам путь в Татарстан на ИННОПРОМе
Раис напомнил, что в Татарстане проходит эксперимент по партнерскому финансированию, он же исламский банкинг, а всего в России проживают 20 млн мусульман.
В конце 2025 года в Казани открылось первое на территории СНГ представительство AAOIFI – Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов. Центр будет развивать стандарты партнерских финансов в России и странах содружества.
«Мы бы очень хотели пригласить инвесторов из Саудовской Аравии, чтобы они рассмотрели наши особые экономические зоны, промплощадки, индустриальные площадки для вхождения на российский рынок, эта система тоже отработана», – заявил Минниханов.
Он напомнил о Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани в мае 2026-го, и пригласил стать его участниками.
Минниханов встретился с Принцем Наифом Аль Саудом, влиятельным саудовским бизнесменом
Раис Татарстана на полях ИННОПРОМа встретился с Его Высочеством Принцем Наифом Аль Саудом, влиятельным бизнесменом из Саудовской Аравии, который участвует в ряде крупных инвестиционных проектов в регионе.
Саудовская Аравия остается важным партнером России на международной арене. Отношения между странами развиваются практически по всем направлениям, отметил Минниханов.
«Руководители наших стран проводят регулярные встречи и телефонные разговоры», – упомянул он.
Что касается сотрудничества Саудовской Аравии и Татарстана, то, по мнению Раиса, есть возможности расширить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
«В последние годы товарооборот Татарстана и Саудовской Аравии стабильно растет, но пока остается довольно скромным. По итогам 9 месяцев 2025 года он составил 72 миллиона долларов», – сказал Рустам Минниханов.
Минниханов встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии
Как сообщила Лилия Галимова, Раис Татарстана участвовал во встрече Алиханова с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом. На ней было озвучено, что Саудовская сторона активно участвует в Группе стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Минниханов.
Саудовская Аравия рассматривает Татарстан как точку входа для инвестиций в Россию, заверил министр инвестиций. Он сообщил, что делегация Королевства обязательно примет участие в ближайшем KazanForum, на который пригласил Минниханов.
Раис Татарстана рассказал, что в республике изучают опыт Саудовской Аравии и стратегию «Видение 2030». Особенно интересно развитие зеленой экономики и цифровизации.
Для расширения сотрудничества Минниханов предложил поработать в секторе халяльной продукции через инструменты исламского банкинга.
Он также рассказал о прошедшей накануне в Джидде презентации Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году. Раис Татарстана пригласил делегацию Саудовской Аравии для участия в мероприятиях в рамках этого статуса.
Участники ИННОПРОМа из Татарстана ищут новых партнеров
Председатель Промкластера РТ, советник главы Минпромторга РТ Сергей Майоров выступил спикером на сессии «Промышленное оборудование для полного цикла: технологии и техника, определяющие развитие промышленных проектов».
Майоров выложил в Телеграме совместное видео с Дмитрием Мульковым, руководителем комитета «Инновации и производительность труда».
«Мы сюда приехали поделиться компетенциями в роботизации, цифровизации, автоматизации, искусственном интеллекте, кибербезопасности и во всем инновационном», – сказал Майоров.
«Ищем новых партнеров, которые будут представлены в этой стране, и развиваем сотрудничество, уже международное. Всех друзей, партнеров приглашаем на стенд Татарстана» , – добавил Мульков.