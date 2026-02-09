Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

В Эр-Рияде впервые проходит Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Делегацию Татарстана возглавил Рустам Минниханов, который обозначил: у товарооборота республики с Саудовской Аравией есть потенциал выше текущих $100 млн в год. Какие компании из Татарстана представили свои разработки – в материале «Татар-информа».





Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» проходит впервые

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьера ИННОПРОМа на Ближнем Востоке

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» проходит впервые. Экспозиция разместилась на площадке The Arena и продлится до 10 февраля.

В прошлом году Международная промышленная выставка ИННОПРОМ отметила 15-летие.

Сначала она проходила только в Екатеринбурге, но теперь ее география расширилась. В 2026 году ИННОПРОМ состоится в Индии, Саудовской Аравии, Узбекистане, России и Белоруссии.

О том, что Эр-Рияд впервые примет ИННОПРОМ, стало известно в июле прошлого года. Тогда Саудовская Аравия выступала страной-партнером промышленной выставки в Екатеринбурге, где глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что ИННОПРОМ в 2026 году впервые пройдет на Ближнем Востоке.

Делегацию от Татарстана возглавил Рустам Минниханов. Поездка руководителя республики началась вчера Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани хотят провести Юношеские спортивные игры стран ОИС

Делегацию от Татарстана возглавил Рустам Минниханов. Напомним, поездка руководителя республики началась вчера. В воскресенье оказался насыщенный день: он принял участие в нескольких мероприятиях и переговорах.

Сегодня до посещения выставки Рустам Минниханов встретился с генеральным секретарем Ассоциации спорта исламской солидарности (ISSA) Нассером Маджали, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

ISSA – независимая организация в составе Организации исламского сотрудничества, объединяющей представителей 57 стран. Ассоциация развивает спорт в этих государствах и каждые четыре года проводит Игры исламской солидарности.

Сегодня до посещения выставки Рустам Минниханов встретился с генеральным секретарем Ассоциации спорта исламской солидарности (ISSA) Нассером Маджали Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов в разговоре с Нассером Маджали упомянул ряд крупных спортивных событий, которые провел Татарстан за последние годы, – «Игры будущего» и Игры стран БРИКС.

Республика проявила интерес к проведению Юношеских спортивных игр стран ОИС. В Казани создали инфраструктуру, способную принять любое спортивное мероприятие, в том числе Игры спортивной солидарности стран ОИС, заверил Минниханов.

Собеседник сообщил, что ISSA рассмотрит этот вопрос, и отметил высокую готовность Казани к спортивным мероприятиям любого масштаба.

Татарстан представил стенд площадью 117 кв. м, который сочетает современный деловой стиль и восточную эстетику, понятную аудитории Ближнего Востока Фото: rais.tatarstan.ru

Стенд Татарстана с восточными арками и арабской вязью

Выставка ИННОПРОМа разместилась на площади 6 тыс. кв. метров и собрала более 250 российских компаний. Больше половины из них показывают свои технологические разработки.

Татарстан представил стенд площадью 117 кв. м, который сочетает современный деловой стиль и восточную эстетику, понятную аудитории Ближнего Востока. Фасад украшен арочными проемами с теплой подсветкой, а сверху размещена панель с надписью «Республика Татарстан» арабской вязью.

Почти два десятка компаний презентовали свои разработки и продукцию – от нефтегазохимии и композитных материалов до цифровых технологий, науки и образования. Среди них технополис «Химград», образовательный и научный центр «Университет Иннополис».

Экспонентами стали представители компаний, входящих в Промкластер РТ, в том числе производитель лифтов «Татлифт», разработчик автоматизированных систем контроля доступа и билетных решений «Инфомат», производитель медицинских симуляторов и роботов «Эйдос», производитель труб для бестраншейной санации инженерных сетей «Техникс» и другие.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф тепло поприветствовал Рустама Минниханова на полях форума.

«Мне позвонили из администрации Правителя. Хотели убедиться, что все у вас хорошо. Потому что вы дорогой гость для нашего королевства, дорогой гость для Наследного Принца (Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, – прим. Т-и)», – говорит он в видео, которым поделилась Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Татарстан на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Саудовской Аравии представил не только передовые технологии и продукцию, но и возможные совместные проекты Фото: пресс-служба Раиса РТ

«У нас есть что предложить инвесторам из Саудовской Аравии»

Татарстан на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Саудовской Аравии представил не только передовые технологии и продукцию, но и возможные совместные проекты, прокомментировал «Татар-информу» министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

На полях ИННОПРОМа прошли встречи с принцами Наифом Аль Саудом и Турки Аль Саудом, министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Бандаром бин Ибрагимом Аль-Хурейфом, министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом и представителями зарубежных компаний.

«Обсудили основные отрасли, где мы планируем развивать сотрудничество. Это машиностроение, автомобилестроение, медицинская промышленность, судостроение, энергетика. Ожидаем инвестиции из Саудовской Аравии в республику. У нас есть много проектов, которые мы можем предложить инвесторам. Часть презентовали на переговорах во время выставки. Потенциал наших торгово-экономических отношений высокий. Товарооборот растет», – заявил министр.

Участие РТ в выставке способствует достижению целей и задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией за 11 месяцев прошлого года составил $3,6 млрд Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

Алиханов видит потенциалы роста товарооборота Саудовской Аравии с Россией, а Минниханов – с Татарстаном

На полях ИННОПРОМа проходит масштабная деловая программа. Ключевым событием стала пленарная сессия «Российско-саудовское сотрудничество: драйверы промышленного и инвестиционного развития».

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией за 11 месяцев прошлого года составил $3,6 млрд.

«Мы надеемся, что по итогу года у нас цифра будет больше $4 млрд товарооборота», – добавил Алиханов.

Раис Татарстан Рустам Минниханов выступил докладчиком на пленарной сессии. К слову, лишь два руководителя российских регионов получили эту возможность – Рустам Минниханов и Алексей Русских, губернатор Ульяновской области.

Татарстанский лидер обозначил: Саудовская Аравия – это перспективный и интересный регион для республики.

«Могу сказать, что по прошлому году мы достигаем товарооборота около 100 млн долларов, но я считаю, что это совершенно не то, что мы хотим», – подчеркнул Минниханов.

Татарстан заинтересован в продвижении своей продукции, поскольку является крупным производителем в сферах машино-, автомобиле-, судостроения и не только.

«Мы увидели здесь хороший хаб, чтобы локализовать нашу продукцию и продвигать ее в третьи страны. Мы эту историю будем очень внимательно изучать», – пообещал Раис Татарстана.

Республика как крупнейший производитель сельхозпродукции заинтересована в сотрудничестве со странами Персидского залива и поиске партнеров для совместных проектов.

«Халяльная продукция – это очень серьезный ресурс, который мы можем продвигать по всему миру, и, конечно, Саудовская Аравия нам будет очень интересна», – заявил Минниханов.

Раис напомнил, что в Татарстане проходит эксперимент по партнерскому финансированию, он же исламский банкинг, а всего в России проживают 20 млн мусульман Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов открыл саудовским инвесторам путь в Татарстан на ИННОПРОМе

Раис напомнил, что в Татарстане проходит эксперимент по партнерскому финансированию, он же исламский банкинг, а всего в России проживают 20 млн мусульман.

В конце 2025 года в Казани открылось первое на территории СНГ представительство AAOIFI – Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов. Центр будет развивать стандарты партнерских финансов в России и странах содружества.

«Мы бы очень хотели пригласить инвесторов из Саудовской Аравии, чтобы они рассмотрели наши особые экономические зоны, промплощадки, индустриальные площадки для вхождения на российский рынок, эта система тоже отработана», – заявил Минниханов.

Он напомнил о Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани в мае 2026-го, и пригласил стать его участниками.

Раис Татарстана на полях ИННОПРОМа встретился с Его Высочеством Принцем Наифом Аль Саудом Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов встретился с Принцем Наифом Аль Саудом, влиятельным саудовским бизнесменом

Раис Татарстана на полях ИННОПРОМа встретился с Его Высочеством Принцем Наифом Аль Саудом, влиятельным бизнесменом из Саудовской Аравии, который участвует в ряде крупных инвестиционных проектов в регионе.

Саудовская Аравия остается важным партнером России на международной арене. Отношения между странами развиваются практически по всем направлениям, отметил Минниханов.

«Руководители наших стран проводят регулярные встречи и телефонные разговоры», – упомянул он.

Что касается сотрудничества Саудовской Аравии и Татарстана, то, по мнению Раиса, есть возможности расширить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

«В последние годы товарооборот Татарстана и Саудовской Аравии стабильно растет, но пока остается довольно скромным. По итогам 9 месяцев 2025 года он составил 72 миллиона долларов», – сказал Рустам Минниханов.

Раис Татарстана участвовал во встрече Алиханова с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии

Как сообщила Лилия Галимова, Раис Татарстана участвовал во встрече Алиханова с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом. На ней было озвучено, что Саудовская сторона активно участвует в Группе стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Минниханов.

Саудовская Аравия рассматривает Татарстан как точку входа для инвестиций в Россию, заверил министр инвестиций. Он сообщил, что делегация Королевства обязательно примет участие в ближайшем KazanForum, на который пригласил Минниханов.

Раис Татарстана рассказал, что в республике изучают опыт Саудовской Аравии и стратегию «Видение 2030». Особенно интересно развитие зеленой экономики и цифровизации.

Для расширения сотрудничества Минниханов предложил поработать в секторе халяльной продукции через инструменты исламского банкинга.

Он также рассказал о прошедшей накануне в Джидде презентации Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году. Раис Татарстана пригласил делегацию Саудовской Аравии для участия в мероприятиях в рамках этого статуса.

Сергей Майоров выступил спикером на сессии «Промышленное оборудование для полного цикла: технологии и техника, определяющие развитие промышленных проектов» Фото: t.me/clusterunion

Участники ИННОПРОМа из Татарстана ищут новых партнеров

Председатель Промкластера РТ, советник главы Минпромторга РТ Сергей Майоров выступил спикером на сессии «Промышленное оборудование для полного цикла: технологии и техника, определяющие развитие промышленных проектов».

Майоров выложил в Телеграме совместное видео с Дмитрием Мульковым, руководителем комитета «Инновации и производительность труда».

«Мы сюда приехали поделиться компетенциями в роботизации, цифровизации, автоматизации, искусственном интеллекте, кибербезопасности и во всем инновационном», – сказал Майоров.

«Ищем новых партнеров, которые будут представлены в этой стране, и развиваем сотрудничество, уже международное. Всех друзей, партнеров приглашаем на стенд Татарстана» , – добавил Мульков.