Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

Прибыв сегодня в Королевство Саудовская Аравия с двухдневным рабочим визитом, Рустам Минниханов принял участие в круглом столе по линии ГСВ «Россия – Исламский мир», встретился с генеральным директором ИСЕСКО и предложил этой организации учредить Международную премию имени Тукая. Подробнее – в материале «Татар-информа».





«Татарстан экспортирует в Саудовскую Аравию сертифицированную продукцию – от мясных изделий до косметики и фармацевтики»

Первым событием из большой двухдневной программы визита Раиса Татарстана в Саудовскую Аравию стал круглый стол, посвященный 100-летию установления российско-саудовских дипломатических отношений. Он прошел в Джидде по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», в работе которой Эр-Рияд активно участвует. Напомним, Рустам Минниханов возглавляет эту группу по поручению Президента России Владимира Путина с 2014 года.

Обращаясь к участникам круглого стола, Раис РТ призвал наметить очередные практические шаги для укрепления отношений в интересах двух стран.

«Сегодня Саудовская Аравия – важный партнер Российской Федерации на международной арене. У нас стабильные отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике и, что немаловажно, в гуманитарных областях. Безусловно, это результат мудрой политики наших руководителей», – подчеркнул он.

Минниханов обратил внимание на роль Татарстана в укреплении взаимоотношений РФ и КСА. В частности, товарооборот нашей республики с Королевством постепенно растет. По итогам девяти месяцев прошлого года он составил 72 миллиона долларов.

«Мы в Татарстане внимательно изучаем опыт вашей страны и стремимся перенимать лучшие практики. Индустрия халяль – одно из перспективных направлений нашего сотрудничества. Татарстан, обладающий статусом международного центра халяль-индустрии, экспортирует в Саудовскую Аравию сертифицированную продукцию – от мясных изделий до косметики и фармацевтики. Кроме того, республика – пилотный регион по реализации проектов исламского банкинга в России», – сообщил участникам круглого стола Рустам Минниханов.

«Будет правильно таким образом увековечить память о нашем поэте»

Позднее там же, в Джидде, руководитель Татарстана встретился с генеральным директором Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира (ИСЕСКО) Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом. Как вытекает из названия организации, она занимается вопросами образования, науки, культуры и коммуникации для укрепления связи между государствами-членами (их 54). По сути, это аналог ЮНЕСКО для исламского мира. Россия обладает в ИСЕСКО статусом наблюдателя.

«Для нас большая честь принимать в 2026 году статус Культурной столицы исламского мира. Хочу еще раз выразить признательность вам и вашей команде за доверие и содействие. Мы готовы провести на площадке KazanForum Генеральную ассамблею ИСЕСКО с участием министров культуры стран Организации исламского сотрудничества», – сказал во время встречи Рустам Минниханов, пригласив Салема бен Мухаммеда Аль Малика также и на Казанский глобальный молодежный саммит (напомним, в августе прошлого года он прошел в Казани в четвертый раз).

Кроме того, в ходе беседы Рустам Минниханов выступил с предложением рассмотреть возможность учреждения ИСЕСКО Международной премии имени Габдуллы Тукая.

«Считаем, что в Год культурной столицы исламского мира, который совпал со 140-летием со дня рождения Габдуллы Тукая, будет правильно таким образом увековечить память о нашем поэте», – пояснил он.

«В этом году ИСЕСКО будет отдавать приоритет Казани во всех сферах»

Генеральный директор ИСЕСКО в свою очередь поблагодарил гостя за встречу.

«Каждый раз рад встрече с вами. Хочу заверить вас, что в этом году во всех сферах нашей организации мы будем отдавать приоритет Казани», – подчеркнул он, добавив, что с удовольствием принимает инициативу по организации премии имени Габдуллы Тукая. По его словам, в ближайшее время команда ИСЕСКО займется этим вопросом.

Что касается глобального молодежного саммита, то Салем бен Мухаммед Аль Малик проявил интерес и к этому событию. При этом ИСЕСКО планирует стать не просто его участником, но и частично организатором, подготовив дополнительные мероприятия.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы будем уделять особое внимание Казани в этом году. Сделаем все, чтобы показать миру богатство культуры, которое есть в вашей республике», – подчеркнул генеральный директор Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира.

В завершение этой встречи он и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подписали Меморандум о взаимопонимании между ИСЕСКО и Минкультом РТ.

Фотографии: пресс-служба Раиса Татарстана