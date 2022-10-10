Минниханов в Джизаке посетил полилингвальную школу

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил полилингвальную школу в городе Джизак, которая открылась только в прошлом году. Дети здесь обучаются на двух языках – узбекском и английском.

На данный момент в школе учатся 168 детей, начиная с 5 класса. Выдаваемый по окончании сертификат позволяет поступать в международные вузы. Руководителю республики показали учебные классы, общежитие, спортивный блок, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, Минниханов находится с визитом в Узбекистане. В Джизаке он сегодня принял участие в открытии филиала КФУ, а также сообщил о планах сотрудничества с государством в области авиа- и машиностроения, торговли и в IT-сфере.