Президент РТ поручил подписать соглашение с Узбекистаном о совместной работе в IT-сфере

Фото: Пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, который находится с визитом в Узбекистане, посетил сегодня IT-парк города Джизака. Для него провели экскурсию и рассказали о направлениях, в которых работает парк. Руководителя республики сопровождал хоким Джизакской области Эргаш Салиев.

После беседы с молодыми специалистами Минниханов дал поручение подписать совместное соглашение с республикой. Оно позволит татарстанским и узбекским специалистам сотрудничать и обмениваться опытом, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, ранее Минниханов и Салиев договорились наращивать сотрудничество – так, у Татарстана, по словам руководителя республики, есть интерес к машиностроительному и авиастроительному кластеру, а хоким Джизакской области отметил перспективы в развитии совместных проектов в области туризма и агропромышленном комплексе.