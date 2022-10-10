Минниханов в Узбекистане откроет филиал КФУ и встретится с хокимами областей

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочим визитом в Республику Узбекистан. Он планируется посетить несколько предприятий, а также принять участие в открытии филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Джизак.

Помимо этого, в программе визита также запланирована встреча с хокимами областей республики. В составе делегации Татарстана находятся руководители ряда крупных предприятий, а также компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества с Узбекистаном, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, о планируемом открытии филиала КФУ в Узбекистана «Татар-информ» сообщал в ноябре прошлого года. В Миноборнауки РТ тогда уточнили, что деятельность филиала будет направлена на подготовку кадров в сфере машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий и других направлений.