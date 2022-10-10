Минниханов: Татарстан намерен сотрудничать с Узбекистаном в авиа- и машиностроении

Фото: Пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым. Стороны договорились развивать сотрудничество и наращивать взаимную торговлю.

Поводом для встречи стало открытие филиала КФУ в городе Джизак, напомнил Минниханов. Он поблагодарил за реализацию проекта руководство Узбекистана. «Убежден, что выпускники этого вуза в ближайшем будущем станут надежной опорой Узбекистана и внесут свой вклад в его развитие», – добавил Президент РТ.

Хоким в ответ поблагодарил Минниханова за выстраивание деловых отношений республики с областью и назвал самые перспективные направления для сотрудничества. «Есть потенциал для роста взаимной торговли. Это и машиностроение, агропромышленный комплекс. Отдельного внимания заслуживает сфера туризма», – отметил Салиев.

У Татарстана есть интерес к машиностроительному и авиастроительному кластеру, представители предприятий республики планируют провести встречи с деловыми кругами Узбекистана, согласился Минниханов. «Узбекистан – динамично развивающаяся экономика, с большим потенциалом роста. И у нас есть много перспективных проектов, которые могли бы стать полезными для развития, как Узбекистана, так и Татарстана», – приводит его слова пресс-служба Президента РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что Минниханов прибыл с визитом в Узбекистан, где принимает участие в открытии филиала КФУ, а также проводит встречи с хокимами областей.