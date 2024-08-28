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Минниханов в Чистополе оценил ход строительства пристани — выполнено 94% работ
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Чистополь оценил ход работ по строительству пассажирской пристани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Пассажирская пристань находится на улице Гуськова, ее начали возводить в феврале 2023 года. Изначально на строительство было выделено почти 420 млн рублей (по проекту «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений»).
Заказчиком выступает «Главинвестстрой РТ», проектировщиком — ГУП «Татинвестгражданпроект». На данный момент общее выполнение работ составляет 94%. Уже возведен пассажирский павильон, близится к концу строительство причальной стенки и благоустройство прилегающей территории.
Предполагается, что появление пассажирской пристани положительно повлияет на туристическую привлекательность Чистополя. Завершить строительство планируется в текущем 2024 году.
Во время предыдущего посещения объекта, в июле, Рустам Минниханов предложил использовать здание не только в навигационный период, но и после его завершения — как подростковый клуб. Также тут будет оборудовано общественное пространство с детской и спортивной зонами.
Во время сегодняшнего осмотра объекта Раис Татарстана положительно оценил ход строительства и объем проделанных работ. Он подчеркнул, что выбрано верное решение совместить пристань с новым общественным пространством и локацией, предназначенной для детей и подростков.
Руководителя республики сопровождали помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и ряд других официальных лиц.
Позднее Рустам Минниханов в Telegram-канале прокомментировал свою рабочую поездку. «Сегодня рабочий день в районах республики. В Чистополе посмотрели, как завершается строительство новой пассажирской пристани. В сезон здесь можно встречать гостей, прибывающих по воде, а в несезон в павильоне будет работать клуб для детей и молодежи», — заметил он.
«Яңа елга порты ачылу белән Чистай туристларга тагын да якынаер дип ышанам! (в переводе с татарского — „Уверен, что с открытием нового речного порта Чистополь станет еще ближе к туристам!“)» — выразил уверенность Раис РТ.
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