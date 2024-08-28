Минниханов в Чистополе оценил ход строительства пристани — выполнено 94% работ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Чистополь оценил ход работ по строительству пассажирской пристани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Пассажирская пристань находится на улице Гуськова, ее начали возводить в феврале 2023 года. Изначально на строительство было выделено почти 420 млн рублей (по проекту «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений»).

Заказчиком выступает «Главинвестстрой РТ», проектировщиком — ГУП «Татинвестгражданпроект». На данный момент общее выполнение работ составляет 94%. Уже возведен пассажирский павильон, близится к концу строительство причальной стенки и благоустройство прилегающей территории.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Предполагается, что появление пассажирской пристани положительно повлияет на туристическую привлекательность Чистополя. Завершить строительство планируется в текущем 2024 году.

Во время предыдущего посещения объекта, в июле, Рустам Минниханов предложил использовать здание не только в навигационный период, но и после его завершения — как подростковый клуб. Также тут будет оборудовано общественное пространство с детской и спортивной зонами.

Во время сегодняшнего осмотра объекта Раис Татарстана положительно оценил ход строительства и объем проделанных работ. Он подчеркнул, что выбрано верное решение совместить пристань с новым общественным пространством и локацией, предназначенной для детей и подростков.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководителя республики сопровождали помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и ряд других официальных лиц.

Позднее Рустам Минниханов в Telegram- канале прокомментировал свою рабочую поездку. « Сегодня рабочий день в районах республики. В Чистополе посмотрели, как завершается строительство новой пассажирской пристани. В сезон здесь можно встречать гостей, прибывающих по воде, а в несезон в павильоне будет работать клуб для детей и молодежи», — заметил он.