Обустройство пристани в Чистополе обойдется в 420 млн рублей

Фото: скриншот тендера

На обустройство новой пассажирской пристани в Чистополе выделено 419,4 млн рублей. Работы пройдут в рамках реализации проекта «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений», финансируемого новым банком развития БРИКС. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, пристань должна вмещать 350 человек. Здание будет состоять из двух этажей, в нем предусмотрены места для отдыха, продажи сувенирной продукции, комната матери и ребенка, а также медицинский блок.

Фото: скриншот тендера

Завершение работ запланировано на 1 декабря 2023 года. Окончательная подача заявок намечена на 17 июля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Чистополе ведется строительство новой пристани с причальной стенкой, из-за чего навигации в этом году нет. Планируется, что она будет запущена в 2024-м.

Фото: скриншот тендера

К 2025 году будет обустроена набережная. Также ожидается преображение исторического центра Чистополя. Новый банк развития стран БРИКС выделил 38 млн долларов этому малому историческому поселению России. Но реставрация по проекту БРИКС затронет всего 19 зданий, 11 из которых принадлежат музею-заповеднику, один — местному исполкому (здесь будет расположена библиотека). Еще 7 зданий будут частично отреставрированы ради поддержания регенерации исторической среды.