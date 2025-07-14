Минниханов в Челнах: Важно, чтобы обновленные дворы стали местом общения и досуга горожан

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, побывавший сегодня на празднике двора в Набережных Челнах, указал на важность использования обновленных общественных пространств и дворовых территорий. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Очень важно, чтобы обновленные дворы и общественные пространства были наполнены интересными мероприятиями, стали местом общения и досуга горожан, способствовали укреплению добрососедства между жителями», – подчеркнул, в частности, Раис РТ, обращаясь к собравшимся.

Минниханов также поблагодарил тех, кто принимал участие в реализации программы «Наш двор». Он вручил активным жителям Челнов благодарности руководителя республики за содействие в реализации республиканской программы «Наш двор». Такие же письма будут вручены от имени Раиса РТ жителям и других муниципалитетов.

«Актив яшәүчеләргә аларның активлыгы һәм проектны гамәлгә ашыруда ярдәмнәре өчен рәхмәт белдердек (в переводе – „Мы поблагодарили активных жителей за их деятельность и поддержку в реализации проекта“)», – написал позднее Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Праздник во дворе дома 7/2 в поселке ГЭС был проведен по случаю завершения работ, организованных здесь по республиканской программе «Наш двор».

В программу «Наш двор» в Набережных Челнах вошла 641 дворовая территория. За пять лет реализации программы благоустроены 493 двора. На текущий год запланировано благоустройство 79 дворовых территорий в Автограде.