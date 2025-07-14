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Общество 14 июля 2025 17:29

Минниханов пообщался с ребенком во время праздника двора в Челнах

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на празднике двора в Набережных Челнах пообщался с маленьким ребенком, сидевшим на руках у матери. Видео выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Маленький Илья тоже пришел на праздник двора. И, кажется, хочет на ручки к Рустаму Минниханову», – заметила Галимова.

Праздник двора в Набережных Челнах состоялся по случаю завершения работ по республиканской программе «Наш двор» (инициированной Раисом РТ в 2020 году).

Видео: t.me/galimovatatarstan.

#Рустам Минниханов #программа наш двор #Набережные Челны
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