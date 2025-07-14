Минниханов пообщался с ребенком во время праздника двора в Челнах

Раис Татарстана Рустам Минниханов на празднике двора в Набережных Челнах пообщался с маленьким ребенком, сидевшим на руках у матери. Видео выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Маленький Илья тоже пришел на праздник двора. И, кажется, хочет на ручки к Рустаму Минниханову», – заметила Галимова.

Праздник двора в Набережных Челнах состоялся по случаю завершения работ по республиканской программе «Наш двор» (инициированной Раисом РТ в 2020 году).

Видео: t.me/galimovatatarstan.