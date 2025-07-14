«Утро начинается со двора»: Минниханов призвал челнинцев беречь обновленные пространства

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в Набережных Челнах с рабочей поездкой. Местом одной из остановок стал обновленный двор дома 7/2 в поселке ГЭС – объект, приведенный в порядок в рамках республиканской программы «Наш двор».

Раис РТ отметил важность дворовых пространств в повседневной жизни горожан.

«Дорогие, уважаемые ветераны, уважаемые челнинцы! Прекрасная программа. Утро начинается со двора. Взрослые – на работу, дети – весь день здесь. Вечером все возвращаются домой. И важно, чтобы нас встречал красивый, ухоженный двор. Мы уже благоустроили более 5 тыс. дворов по всей республике, и работа будет продолжена. Мы видим, в каком состоянии был этот двор – и каким он стал. Единственная просьба: сохранить всё, что сделано, и активно использовать площадку. Поздравляю вас с этим событием!» – заявил руководитель республики.

Минниханов также поблагодарил тех, кто реализует проект на местах.

«Благодарю челнинскую команду, директора Института развития городов РТ Наилю Зиннатуллину и ее коллег. Администрацию города – за порядок. По пути сюда не увидел ни мусора, ни заросших газонов. Город очень симпатичный», – заметил он.

На торжественной церемонии также выступил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Сегодня праздник во дворе 7-го комплекса. Благодаря программе «Наш двор» за последние пять лет в Челнах обновлены 493 двора на общую сумму около 8 млрд рублей. Эта программа – инициатива Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Мы благодарны вам, Рустам Нургалиевич, за заботу о жителях, за то, что Челны с каждым годом становятся комфортнее», – поблагодарил глава Автограда.

В завершение официальной части мероприятия состоялось чествование активистов программы – тех, кто помогает менять городскую среду и делает жизнь во дворе лучше.

Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 дворовые территории. Еще 678 дворов в 16 муниципальных образованиях региона приведут в порядок в этом году.