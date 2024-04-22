Хоким Ташкентской области рассказал об успехах совместного с РТ технопарка «Чирчик»

Татарстан и Ташкентская область связаны особыми побратимскими отношениями. Успешным плодом сотрудничества регионов является химико-индустриальный технопарк «Чирчик», построенный по образцу технополиса «Химград», заявил хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев.

«За короткое время в технопарке реализованы 14 проектов на сумму 32 млн долларов. И на стадии завершения в данное время у нас есть 9 проектов на сумму 98 млн долларов. И на данный момент также рассматриваются другие заявки для размещения 10 проектов на сумму более 110 млн долларов», — поделился он развитием площадки на сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус» на выставке «Иннопром» в Ташкенте. Трансляцию с площадки вел ТАСС.

Он привел еще несколько успешных примеров сотрудничества Татарстана и Ташкентской области. В частности, в городе Ангрен строится завод металлопосуды от кукморского завода Kukmara. Стоимость проекта составляет 5 млн доларов.

В мероприятии, напомним, принимали участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Минпромторга России Денис Мантуров, а также главы регионов.