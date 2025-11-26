Минниханов: Участники форума «Деловые партнеры Татарстана» – прочная опора

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис РТ Рустам Минниханов оценил масштаб проходящего в Казани XVIII форума «Деловые партнеры Татарстана» и назвал его участников надежной опорой республики.

«Масштаб впечатляет: более 400 предпринимателей – татар из 10 стран и 58 регионов России. Говорили о самом главном: укреплении связей и о том, как вместе сохранять наши национальные традиции», – заметил Минниханов в своем блоге в мессенджере MAX.

«Дуслар, күбегез белән без инде таныш. Сезнең миссиягез бик мөһим: үз төбәкләрегездә эшмәкәрлекне һәм татар тормышын үстерүгә зур өлеш кертәсез (в переводе – „Друзья, многие из вас нам уже знакомы. Ваша миссия очень важна: вы вносите большой вклад в развитие предпринимательства и татарской жизни в своих регионах“)», – подчеркнул Раис Татарстана.

«Алдагы эшләрегез дә нәтиҗәле булыр дип ышанам. Сез безнең өчен рухи көч чыганагы һәм ныклы таяныч! („Надеюсь, что и дальнейшая ваша работа будет плодотворной. Вы для нас источник духовной силы и прочная опора!“)» – добавил он.