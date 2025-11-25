Более 400 предпринимателей прибыли в Казань на форум «Деловые партнеры Татарстана»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань стала площадкой XVIII форума «Деловые партнеры Татарстана», в рамках которого прошло главное стратегическое событие – крупная бизнес-встреча «Экономика возможностей: татарский бизнес-взгляд – 2026».

Участников форума приветствовал заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он подчеркнул важность единой работы предпринимателей в условиях изменения экономической среды и трансформации рынка.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Своими мыслями также поделился руководитель представительства конгресса в Башкортостане, имам-хатыб мечети «Ихлас» Альфред Давлетшин. Он отметил активное участие башкирской делегации, которая традиционно формирует одну из крупнейших групп на форуме. В этом году в состав делегации вошли 28 человек, представляющих различные отрасли: юриспруденцию, медицину, технологии, строительство и бизнес.

Он также подчеркнул влияние цифровизации и развития искусственного интеллекта на экономику и промышленность.

«Сейчас искусственный интеллект стремительно проникает в повседневную жизнь и быстро охватывает различные отрасли, как 100 лет назад электрификация изменила жизнь людей», – отметил Давлетшин.

Всего на мероприятие собрались более 400 предпринимателей, специалистов и экономических экспертов. Сегодня делегаты форума ознакомились с промышленным потенциалом и инвестиционными возможностями Нижнекамского региона.

Юлай Низаев