Талия Минуллина: Татарстан сохраняет привлекательность для инвесторов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках форума «Деловые партнеры Татарстана» прошла крупная бизнес-встреча «Экономика возможностей: татарский бизнес-взгляд – 2026», на которой выступила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

В своем выступлении Минуллина поблагодарила Всемирный конгресс татар и Торгово-промышленную палату Татарстана за организацию мероприятия.

«Это событие, объединяющее татарских предпринимателей, как всегда, организовано на высоком уровне. Агентство занимается привлечением инвестиционно привлекательных проектов, полезных для экономики республики и выгодных для обеих сторон. Я 11 лет являюсь членом Правительства РТ и часто слышу мнение, что инвестиций станет меньше. Но с 2014 года, когда я возглавила агентство в кризисный период, инвесторы всегда находились и продолжают приходить», – отметила она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель агентства подчеркнула открытость Татарстана для инвесторов.

«В нашей республике зарегистрированы инвесторы из 79 стран. Часто меня спрашивают, как удается привлекать столько инвестиций. Это результат дружественного отношения и слаженной работы. В агентстве создана комиссия под председательством Раиса Татарстана, которая оценивает проекты, дает рекомендации, определяет успешные инициативы и назначает кураторов среди вице-премьеров. Для таких проектов составляется дорожная карта, а их реализация находится под контролем», – пояснила Минуллина.

Она добавила, что каждый инвестиционный проект тщательно проверяется, а при необходимости проводится выезд на место его реализации.

Юлай Низаев