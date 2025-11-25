Талия Минуллина: «Большинство глав районов просят прислать сильного инвестора»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках XVIII форума «Деловые партнеры Татарстана» в Казани состоялась крупная бизнес-встреча под названием «Экономика возможностей: татарский бизнес-подход 2026». Руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина представила участникам информацию о текущей деятельности региона.

«У глав районов сложная работа. Они принимают участие в различных заседаниях. Например, рейтинги надоев молока снижаются – им приходится искать решения. Быть главой района – большая школа жизни. Большинство руководителей муниципалитетов просят прислать сильного инвестора, но не знают, какой инвестор им нужен, – лишь понимают, что инвестиции важны. В этом вопросе очень активны участники заседаний Торгово-промышленной палаты. Они знают, что им нужно», – заявила Минуллина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она также подчеркнула важность прямых эфиров, проводимых в рамках проекта «Муниципальный час», где главы районов рассказывают о социально-экономическом положении своих муниципалитетов. По словам Минуллиной, эти трансляции имеют большое значение для понимания реальной ситуации на местах.

На площадке «Экономика возможностей: татарский бизнес-подход 2026» участники обсуждали реальные бизнес-кейсы, возможности для партнерства и пути выявления новых точек роста в различных сферах. В конце дня предприниматели провели практическую сессию в командном формате, где генерировали идеи для совместных проектов, обменивались мнениями и намечали планы на будущее.

Юлай Низаев