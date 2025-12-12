Минниханов: Татарстан, опираясь на Конституцию РФ, уверенно смотрит в будущее

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в социальных сетях поздравил жителей республики с Днем Конституции Российской Федерации.

«Основной закон нашей страны является надежной опорой государственности, гарантом социальной стабильности и обеспечения прав граждан», – подчеркнул Раис РТ в своем канале в мессенджере MAX.

«Татарстаныбыз илебез белән бергә динамик рәвештә үсә һәм, Конституциягә таянып, киләчәккә ышаныч белән карый. Россия Федерациясе Конституциясе көне белән! (в переводе с татарского – „Татарстан вместе с нашей страной динамично развивается и, опираясь на Конституцию, с уверенностью смотрит в будущее. С Днем Конституции Российской Федерации!“)» – заключил Рустам Минниханов.

Руководитель республики также разместил краткий видеоролик, посвященный памятной дате.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.