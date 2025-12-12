news_header_top
Политика 12 декабря 2025 07:29

Мухаметшин: Конституция РФ обеспечивает базу для реализации потенциала Татарстана

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в своем Telegram-канале поздравил жителей республики с Днем Конституции Российской Федерации. Это его поздравление не полностью совпадает с опубликованным ранее обращением по поводу этой даты и сопровождается коротким видеороликом.

Политик акцентировал, что «принятый тридцать два года назад Основной закон страны стал прочным фундаментом российского государства, оплотом его стабильности и прогресса, гарантировал права и свободы человека и гражданина».

Кроме того, по оценке Мухаметшина, в обновленной пять лет назад редакции дополнительную конституционную защиту обрели традиционные духовные ценности многонационального народа РФ.

«В наше непростое время заложенные в 1993 году конституционные основы служат базисом для консолидации общества, отстаивания национальных интересов и уверенного продвижения вперед, к нашей общей победе», – выразил уверенность Председатель Госсовета РТ.

«Обладая высшей юридической силой, федеральная Конституция обеспечивает надежную правовую базу для сохранения уникального культурно-исторического наследия, реализации социально-экономического потенциала Татарстана в составе единой России», – подчеркнул он.

«Республика халкы үзенең тырыш хезмәте белән төп закон нормаларына тугры булуын һәрвакыт дәлилләп килә, илнең үсешенә саллы өлеш кертә (в переводе с татарского – „Своим упорным трудом жители республики всегда доказывают свою верность нормам Основного закона, вносят весомый вклад в развитие страны“)», – добавил Председатель Госсовета.

«Россиянең көче – аның бердәмлегендә һәм күптөрлелегендә, законны һәм традицияләрнехөрмәт итүдә. Россия Конституциясе киләчәктә дә Бөек Ватаныбыз хакына уртак казанышларыбызның какшамас таянычы булып калсын! Бәйрәм белән! (в переводе – „Сила России – в ее единстве и многообразии, в уважении закона и традиций. Пусть Конституция России и впредь остается непоколебимой опорой наших общих достижений во имя великой Родины! С праздником!“)» – заключил Фарид Мухаметшин.

#день конституции рф #Фарид Мухаметшин
