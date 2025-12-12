Фарид Мухаметшин поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции России

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем Конституции Российской Федерации.

Мухаметшин напомнил, что 12 декабря 1993 года стало ключевой датой в отечественной истории. По его словам, принятый в тот период Основной закон «стал прочным фундаментом российского государства, оплотом его стабильности, суверенитета и прогресса». Он подчеркнул, что Конституция закрепила такие принципы, как верховенство закона, гарантированность прав и свобод граждан и разделение властей.

«В обновленной пять лет назад редакции дополнительную конституционную защиту обрели богатейшая культура, традиционные духовные и семейные ценности нашего многонационального народа. Был сделан выбор в пользу сильной и независимой державы, эффективно сочетающей общегосударственные и региональные интересы, ответственную политику на мировой арене», – отметил глава парламента.

По словам Мухаметшина, федеральная Конституция обеспечивает устойчивую правовую основу для развития регионов, включая Татарстан. «Своим трудом и гражданской активностью жители республики неизменно подтверждают приверженность нормам Основного закона, вносят достойный вклад в процветание страны», – подчеркнул он.

Он также заявил, что современные вызовы лишь подтверждают устойчивость конституционного строя, поскольку его базовые принципы помогают обществу сохранять единство и защищать национальные интересы.

Обращаясь к жителям республики, Мухаметшин подчеркнул, что «сила Российской Федерации – в ее единстве и многообразии, уважении к закону и традициям».

Он пожелал татарстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия, выразив уверенность, что Конституция России и дальше будет оставаться опорой общих достижений во имя великой Родины.