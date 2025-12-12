news_header_top
Политика 12 декабря 2025 08:00

Володин поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции России

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин поздравил жителей Республики Татарстан с Днем Конституции Российской Федерации, направив соответствующую телеграмму в адрес Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Основной закон, принятый более 30 лет назад на Всенародном референдуме, определил будущее нашей страны, утвердил ценностные ориентиры, а также путь и приоритеты ее дальнейшего развития», – заметил Вячеслав Володин.

В свою очередь одобренные в 2020 году поправки к Конституции, по оценке спикера Госдумы, «способствуют преодолению современных вызовов, эффективному решению задач, направленных на укрепление России, достижение общенациональных целей, повышение качества жизни граждан».

