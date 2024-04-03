Минниханов: Татарстан ежегодно вырабатывает 28 млрд кВт·ч электроэнергии

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан ежегодно вырабатывает 28 млрд кВт·ч электроэнергии. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов рассказал сегодня на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» на тему «О реализации государственной политики по обеспечению технологического суверенитета в энергетической отрасли, развитии отечественного энергомашиностроения».

Провел заседание председатель комиссии — губернатор Кемеровской области РФ по энергетике Сергей Цивилев. Мероприятие прошло в МВЦ «Казань Экспо», некоторые участники подключились к нему по видеосвязи, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сначала Раис Татарстана напомнил, что по итогам прошлого года в республике отгружено продукции на 4,7 трлн рублей, индекс промышленного производства составил 103,3%, доля обрабатывающего сектора превысила 71%.

При этом, по словам Минниханова, в регионе насчитывается три крупных производителя тепловой и электрической энергии, 12 объектов распределенной генерации, 18 территориальных сетевых организаций, 28 сбытовы́х компаний. В прошлом году в Татарстане трижды достигался исторический пик потребления, который в декабре превысил 5,1 ГВт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что республика за год нарастила выработку электроэнергии на 300 млн кВт·ч.

С приветственным словом к участникам заседания обратился помощник Президента РФ Владимира Путина, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин. Он положительно оценил Татарстанский энергетический форум, в рамках которого было организовано заседание Госсовета РФ по энергетике. Он назвал ТЭФ-2024 действенной площадкой, где собираются специалисты в области энергетики.

Затронув вопрос технологического суверенитета, Левитин заметил, что сегодня важно создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные разработки, включая и новые энергетические технологии. В связи с этим он упомянул, что это как раз то направление, которое специалисты будут рассматривать на сессиях и круглых столах форума.

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024) проходит с 3 по 5 апреля. Как ранее рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, участие в нем подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. В рамках форума пройдут круглые столы с участием энергокомпаний и вузов по вопросам обеспечения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, низкоуглеродной энергетики, альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.