Минниханов: Татарстан готов к сотрудничеству и обмену опытом в сфере электроэнергетики

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан готов к сотрудничеству и обмену опытом в разных сферах экономики, включая и электроэнергетику. Об этом на круглом столе исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ на тему «Инвестиции в ТЭК: роль межгосударственного и регионального сотрудничества, новые горизонты и точки роста» рассказал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Для нас большая честь, что в качестве площадки для проведения круглого стола исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ была выбрана наша республика. Татарстан — один из ведущих субъектов Российской Федерации. По прошлому году валовой региональный продукт составил 4,3 трлн рублей. Доля промышлености в ВРП равняется 47%», — отметил Раис Татарстана.

В республике реализуются масштабные инвестиционные проекты, ежегодно запускаются новые производства. Залогом их успешной реализации, по мнению Минниханова, является надежная система энергообеспечения. Ежегодно на одном из заседаний Правительства Татарстана рассматривают итоги реализации программы энергоресурсосбережения и определяют вектор развития энергетической отрасли.

«В условиях санкций ряд инвестиционных проектов в отрасли были приостановлены, ограничено сервисное обслуживание мощностей, сократились поставки оборудования. При этом ускоренное импортозамещение стало для нас не только вызовом, но и точкой роста. Сегодня порядка 20 компаний республики выпускают электротехническую продукцию», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Это, в частности, «Энергоинновации», которые производят первичное оборудование высокого качества, и «Таткабель», где в этом году наладили производство кабелей всех уровней напряжения, в том числе и 500 кВт. Также к таким предприятиям относится «КЭР-холдинг», который предоставляет инженерные услуги и осуществляет сдачу объектов ТЭК под ключ. Производством интеллектуальных приборов учета в республике занимается завод «Промэнерго». Охват интеллектуальными приборами учета в Татарстане составляет около 40%.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Внедрение новых технологий направлено на снижение потерь, повышение эффективности оборудования, надежности и энергоснабжения. Именно в Татарстане построена первая цифровая подстанция в нашей стране, [работающая] без персонала. Сегодня у нас две такие подстанции, которые собраны практически из отечественного оборудования и доказали свою надежность, свою работу», — добавил Раис РТ.

Методика работы под напряжением, когда техническое обслуживание производится без отключения потребителя, татарстанская Сетевая компания освоила одной из первых в России. Сейчас она проводит обучение специалистов и продолжает развиваться в этом направлении, используя мировой опыт.

«Дорогие коллеги, сегодня Татарстан обладает развитым промышленным потенциалом, необходимой научной базой и налаженной системой подготовки высококвалифицированных кадров. Республика готова к сотрудничеству и обмену опытом в разных сферах экономики, в том числе и в электроэнергетике. И мы за партнерские связи», — заключил Рустам Минниханов.

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024) проходит с 3 по 5 апреля. Как ранее рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, участие в нем подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. В рамках форума пройдут круглые столы с участием энергокомпаний и вузов по вопросам обеспечения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, низкоуглеродной энергетики, альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.