Татарстан за год нарастил выработку электроэнергии на 300 млн кВт*ч

За 2023 год Татарстану удалось нарастить выработку электроэнергии на 300 млн кВт*ч. Показатели ее производства и потребления являются одними из основных в экономическом развитии регионов, заявил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко. Об этом министр рассказал на совещании по обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики рассказал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

Мероприятие провел Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам главы Минпромторга РТ, татарстанские потребители обеспечены электроэнергией в полном объеме.

Также, подводя итоги уходящего года, он напомнил, что в Татарстане был обновлен исторический максимум по суточному потреблению газа — более 83 млн куб. метров. Рекорд был зарегистрирован 11 декабря.