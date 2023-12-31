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Экономика 31 декабря 2023 19:25

Татарстан за год нарастил выработку электроэнергии на 300 млн кВт*ч

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За 2023 год Татарстану удалось нарастить выработку электроэнергии на 300 млн кВт*ч. Показатели ее производства и потребления являются одними из основных в экономическом развитии регионов, заявил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко. Об этом министр рассказал на совещании по обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики рассказал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

Мероприятие провел Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам главы Минпромторга РТ, татарстанские потребители обеспечены электроэнергией в полном объеме.

Также, подводя итоги уходящего года, он напомнил, что в Татарстане был обновлен исторический максимум по суточному потреблению газа — более 83 млн куб. метров. Рекорд был зарегистрирован 11 декабря.

#электроэнергия #газ #минпромторг рт
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