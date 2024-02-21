Минниханов: Сотрудничество России и Китая – пример межгосударственных отношений

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем Председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь У. Делегация Китая прибыла в Казань для участия в мероприятиях Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» по приглашению российской стороны, передает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов подчеркнул, что за последние годы отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. «Наше сотрудничество – пример того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире. Внимание лидеров наших стран к двусторонним связям открывает немалые возможности для межрегионального сотрудничества России и КНР», – подчеркнул Раис РТ.

Он отметил, что республика на своем уровне старается вносить вклад в развитие российско-китайских отношений. «Существует масса направлений для взаимодействия деловых кругов. Это торгово-экономическое сотрудничество, реализация совместных инвестиционных проектов, кооперация в ИТ-сфере, в том числе с Университетом Иннополис, здравоохранение», – перечислил Рустам Минниханов.

Чэнь У отметил, что очень рад посетить Казань и познакомиться с богатой историей города. Гость также поздравил с проведением столь значимого мероприятия, как мультиспортивный турнир.

«Для нас большая честь принимать участие в „Играх Будущего“», – сказал гость

Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.