Минниханов рассказал о туристическом потоке в Казанском Кремле

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стал участником сессии «Урбан Хаб. Наследие. Визионеры», где поделился, как в республике сохраняют идентичность исторических объектов и одновременно создают благоприятную среду для жизни.

«Этот процесс мы начинали в рамках 1000-летия Казани, в 2005 году. Это была отправная точка. Огромную работу провел фонд «Возрождение», который возглавляет наш первый Президент Минтимер Шарипович Шаймиев. Есть ли в России [еще] четыре объекта [в одном регионе], чтобы за последние 25 лет вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО? Нет. Это большая работа», – сказал Минниханов.

Татарстан – единственный регион России, на территории которого расположено сразу четыре объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: Казанский Кремль – в Казани, Успенский собор и монастырь – на острове-граде Свияжск, древний город Болгар и Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта.

Минниханов также рассказал о 450 благоустроенных в Татарстане общественных пространствах, о работе республиканской программы «Наш двор», о 13 исторических населенных пунктах, которым уделяется большое внимание.

Татарстан за счет благоустройства и сохранения исторических объектов стал привлекательнее для туристов, отметил Раис РТ. В прошлом году 4,3 млн туристов посетили республику.

«В Казанский Кремль я редко приезжаю, там столько народу! Работаю, где находится Правительство, мы радуемся», – заключил Рустам Минниханов.