Минниханов на ПМЭФ рассказал о сохранении историко-культурного наследия в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принял участие в главной сессии, организованной АО «Дом.РФ», – «Наследие. Визионеры». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Руководитель республики обратил внимание на то, что в Татарстане традиционно уделяется большое внимание сохранению и развитию историко-культурного наследия.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Огромный объем работ по сохранению, восстановлению и реставрации объектов историко-культурного наследия был проделан фондом "Возрождение" под руководством Первого Президента Татарстана Минтимера Шариповича

Шаймиева», – подчеркнул он.

В связи с этим Минниханов напомнил, что благодаря этому сегодня в республике четыре объекта включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он также рассказал, что в Татарстане под его руководством с 2016 года работает Межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. В ее состав, помимо руководителей государственных органов, входят опытные архитекторы и эксперты по наследию.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«За время работы комиссии нами рассмотрено и одобрено порядка 500 проектов нового строительства. Все они согласованы с учетом сохранения исторической среды и масштаба застройки города», – заключил Рустам Минниханов.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О том, как прошел вчерашний день деловой программы, читайте в материале «ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, планы Минниханова и тень Си Цзиньпина».