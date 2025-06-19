Эмин Агаларов на ПМЭФ восхитился Казанью

На организованной АО «Дом.РФ» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сессии «Наследие. Визионеры» предприниматель Эмин Агаларов в ходе общения с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым восхитился Казанью. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Работаем. Эмин Агаларов на сессии Наследие восхитился Казанью», – написала она. На выложенном ею видео бизнесмен и руководитель республики обнялись.

На сессии «Наследие. Визионеры» Рустам Минниханов рассказал о сохранении и развитии историко-культурного наследия в Татарстане.

Видео: t.me/galimovatatarstan.