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Экономика 19 июня 2025 13:13

Эмин Агаларов на ПМЭФ восхитился Казанью

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На организованной АО «Дом.РФ» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сессии «Наследие. Визионеры» предприниматель Эмин Агаларов в ходе общения с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым восхитился Казанью. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Работаем. Эмин Агаларов на сессии Наследие восхитился Казанью», – написала она. На выложенном ею видео бизнесмен и руководитель республики обнялись.

На сессии «Наследие. Визионеры» Рустам Минниханов рассказал о сохранении и развитии историко-культурного наследия в Татарстане.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

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#ПМЭФ #эмин агаларов #Рустам Минниханов
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