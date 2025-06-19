Регионы, крупный бизнес и международные контакты: у Минниханова большая программа на ПМЭФ

Второй день ПМЭФ-2025 отмечен обширной деловой программой Рустама Минниханова. Раис республики встречается с главами регионов, представителями крупного бизнеса, а накануне вечером провел заседание Ассоциации инновационных регионов РФ. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Соглашение о сотрудничестве Татарстана и Севастополя

Первая же встреча Раиса Татарстана в рамках деловой программы в Санкт-Петербурге стала знаковой. Рустам Минниханов подписал Соглашение с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым о сотрудничестве Татарстана с городом федерального значения Севастополем.

«Наши регионы связывают добрые партнерские отношения. С городом Севастополем сотрудничает ряд наших крупных компаний. Есть большой потенциал для наращивания поставок в таких сферах, как энергетика, машиностроение, газовая техника, IT и другие», – заметил Рустам Минниханов.

Отметим, что первоначальная договоренность о подписании документа была достигнута еще в Казани в ходе проведения международного саммита «Россия – Исламский мир: KazanForum» (14-16 мая).

«В мае на площадке KazanForum 2025 мы договорились с Рустамом Нургалиевичем, что обновим соглашение, подписанное между регионами десять лет назад. Сегодня мы подписали соглашение, содержащее конкретный план мероприятий на три года, охватывающий практически все направления деятельности», – отметил Михаил Развожаев.

Он также заверил, что регионы будут обмениваться успешными практиками, которые принесут практическую пользу как для севастопольцев, так и для жителей Татарстана.

Подписанный документ регламентирует торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество в соответствии с планом мероприятий на 2025-2027 годы.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Глава Республики Тыва – Минниханову: «Настолько мы сблизились, сдружились»

Аналогичный договор Рустам Минниханов заключил сегодня с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Стороны подписали план мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики Татарстан и Правительством Республики Тыва о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах на 2026-2028 годы.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве в области машиностроения, автомобилестроения, поставок продукции сельского хозяйства», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис Татарстана также сообщил собеседнику, что у предприятий Татарстана есть большой интерес к развитию взаимодействия с Тывой. Сегодня Татарстан поставляет в этот регион грузовую технику, шинную продукцию, компьютерную технику и другое.

Видео предоставлено пресс-службой АИР РТ

В свою очередь Владислав Ховалыг поблагодарил Минниханова за внимание к развитию отношений между регионами.

«Настолько мы сблизились, сдружились», – отметил он.

Глава Республики Тыва сообщил, что получил приглашение принять участие в международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай», который традиционно проходит в Казани. Руководитель региона заверил, что обязательно направит делегацию от Тывы на мероприятие.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

«Больше трети ВВП страны»: что с Ассоциацией инновационных регионов под руководством Минниханова

Встречи Минниханова с главами регионов подчеркивают курс Татарстана на дальнейшее развитие экономики республики за счет взаимовыгодного сотрудничества с перспективными партнерами. Как известно, Татарстан является одним из лидеров среди всех регионов России по развитию экономики и в инновационной деятельности. Поэтому не случайно, что накануне именно Рустам Минниханов на площадке ПМЭФ провел заседание Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Раис Татарстана является Председателем Совета АИРР.

«Впечатляют и результаты нашей совместной работы. Так, на текущий момент на регионы Ассоциации приходится больше трети ВВП страны», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он также обратил внимание, что состав участников Ассоциации достиг 19 регионов, а сама организация зарекомендовала себя как эффективная площадка для обмена опытом в сфере инноваций и для распространения лучших практик.

«Впечатляют и результаты нашей совместной работы. Так, на текущий момент на регионы Ассоциации приходится больше трети ВВП страны», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Минниханов подтвердил реноме мастера международных отношений

Свое участие в форуме подтвердили 20 тысяч человек из 140 стран. Татарстан давно известен не только как регион-лидер по темпам экономического развития, но и один из лидеров в международных экономических связях с большим списком стран.

Это реноме Рустам Минниханов подтвердил еще накануне, встретившись на полях ПМЭФ с заместителем председателя Кабмина Туркменистана Нокергулы Атагулыевым.

«Хочу выразить особую признательность национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевичу за его внимание к развитию отношений между Туркменистаном и Татарстаном в рамках российско-туркменских отношений», – заявил Рустам Минниханов.

Братские народы Татарстана и Туркменистана связаны глубокими историческими узами, а также плодотворными торгово-экономическими связями, подчеркнул татарстанский лидер.

Здесь стоит отметить, что в Туркменистане долгие годы успешно работает ряд крупных татарстанских предприятий: КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод им. Горького, «КЭР-Холдинг», «Эйдос» и другие предприятия. По итогам прошлого года объем татарстано-туркменского товарооборота превысил 39 миллионов долларов.

«На наш взгляд, необходимо придать большую динамику нашему экономическому взаимодействию. Есть немалый потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка, транспортировка газа, автомобиле-, авиа-, судостроение, поставка химической продукции», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Транспортные коридоры «Север – Юг» и «Запад – Восток» укрепят в портах Татарстана

Важным пунктом программы Раиса Татарстана на ПМЭФ-2025 являются контакты и с представителями крупного российского бизнеса и промышленности. Так, в первой половине сегодняшнего дня Рустам Минниханов и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подписали соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов в речных портах Татарстана.

Развитие мультимодальных логистических центров позволит укрепить потенциал грузовых перевозок всеми видами транспорта, в том числе по международным транспортным коридорам «Север – Юг» и «Запад – Восток», а также повысить объемы экспортно-импортных грузов для всех регионов Поволжья.

Наконец, в первой половине дня Минниханов встретился с генеральным директором ООО «ВК» («ВКонтакте») Владимиром Кириенко.

«Одно из важных направлений сегодня – внедрение отечественных цифровых решений, в том числе в органах государственной и муниципальной власти. Сегодня мы ведем подготовительную работу по замещению иностранного почтового сервера отечественным решением. Для этого важно наладить тесное взаимодействие с лидерами IT-индустрии, одним из которых является компания ВК», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В ходе встречи стороны обсудили возможность введения отечественного почтового сервиса для государственных служащих, организацию пилотирования проекта по хранению и обработке данных, тиражирование лучших практик автоматизации кадрового электронного документооборота.

Владимир Кириенко отметил, что Татарстан сегодня в числе передовых регионов в части развития цифровых решений.

«Хочу поблагодарить вас за поддержку. И приглашаю посетить VK Fest», – обратился к Минниханову гендиректор ООО «ВК».