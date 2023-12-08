Минниханов: Символичен выбор Казани как места обсуждения таможенных вопросов ЕАЭС

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с приветственной речью к участникам 44-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза, проходящей сегодня в Казанской Ратуше. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Искренне рад, уважаемые коллеги, приветствовать вас в столице Татарстана — Казани. Для нас большая честь принимать 44-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза. Символично, что местом для обсуждения перспектив сотрудничества, решения актуальных вопросов таможенного взаимодействия и достижения договоренностей по ним была выбрана Казань», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис РТ напомнил, что республика расположена в центре крупного индустриального района Российской Федерации, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг. По его оценке, динамика торговли стран Евразийского экономического союза высока. В рамках организации создана единая таможенная территория, предусмотрены условия для комфортной работы представителей бизнеса внутри стран.

«Убежден, результаты сегодняшней встречи придадут дополнительный импульс международному сотрудничеству, будут способствовать достижению высоких показателей и качественному выполнению стоящих задач, а также формированию единой правовой базы Евразийского экономического союза и единообразному ее применению. Желаю вам успехов и плодотворной работы», — заключил Минниханов.

При этом перед Раисом Татарстана выступил врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, объявивший заседание открытым.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проведение сегодняшнего заседания именно здесь, в Казани, не смущает. Казань — это не только древний город с историческим и культурным наследием, мы называем его местом встречи Европы и Азии. Город, где в атмосфере дружелюбия и терпимости живут люди разных национальностей и вероисповедания. Этническое и религиозное разнообразие в столице Татарстана сохраняется уже не один век. Вы уже заметили, что христианские церкви здесь соседствуют с мусульманскими мечетями, старинные дворцы — с современными зданиями», — перечислил чиновник отличительные черты места, принимающего мероприятие.

«Уверен, что каждый из присутствующих в этом зале нашел в Казани частичку для своей души. Хочу поблагодарить представителей Татарстана за теплый прием и безукоризненную организацию нашего мероприятия», — добавил Давыдов.

После завершения торжественных выступлений состоялось протокольное фотографирование глав делегаций. В ходе пребывания в Казани они посетили ряд исторических и культурных объектов города и ознакомились с современными индустриальными объектами, в том числе — с IT-парком имени Башира Рамеева.