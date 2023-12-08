Минниханов обсудил работу Татарстанской таможни с врио главы ФТС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Казани обсудил работу Татарстанской таможни и Приволжского таможенного управления с врио руководителя Федеральной таможенной службы Русланом Давыдовым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы речь зашла в том числе и о том, что экономика Татарстана глубоко интегрирована в мировые хозяйственные связи: на экспорт идет около половины выпускаемой в республике продукции. Соответственно, татарстанские компании тесно взаимодействуют с таможенной службой.

Необходимо отметить, что Руслан Давыдов прибыл в столицу Татарстана для участия в 44-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Евразийского экономического союза.