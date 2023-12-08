ФТС планирует перечислить 7,4 трлн рублей в федеральный бюджет в 2024 году

Федеральная таможенная служба России перечислила в федеральный бюджет более 6 трлн рублей. В следующем году в казну планируется направить 7,4 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам в Казани врио руководителя ФТС Руслан Давыдов после 44-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза.

«На следующий год, по плану, прирост примерно на 14%. Это для нас очень тяжелая задача, но будем стараться ее выполнять. План у нас всегда напряженный. В этом году наше прогнозное задание — 6 трлн 464 млрд рублей», — рассказал спикер.

Давыдов подчеркнул, что план этого года выполняется и осталось перечислить в бюджет уже менее 400 млрд рублей. При этом он не исключил, что плановое задание может быть даже перевыполнено.

«Выходим на выполнение, несмотря на то, что сильно пострадали доходы от экспорта газа, потому что фактически террористические акты были совершены на трубопроводах (имеется в виду подрыв газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“ — прим. Т-и) и значительная часть этого продукта просто не ушла на экспорт», — заявил он.

До начала заседания Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главами делегаций таможенных ведомств, о чем сообщал «Татар-информ».