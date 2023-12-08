news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 8 декабря 2023 12:36

ФТС планирует перечислить 7,4 трлн рублей в федеральный бюджет в 2024 году

Скопировать ссылку

Федеральная таможенная служба России перечислила в федеральный бюджет более 6 трлн рублей. В следующем году в казну планируется направить 7,4 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам в Казани врио руководителя ФТС Руслан Давыдов после 44-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза.

«На следующий год, по плану, прирост примерно на 14%. Это для нас очень тяжелая задача, но будем стараться ее выполнять. План у нас всегда напряженный. В этом году наше прогнозное задание — 6 трлн 464 млрд рублей», — рассказал спикер.

Давыдов подчеркнул, что план этого года выполняется и осталось перечислить в бюджет уже менее 400 млрд рублей. При этом он не исключил, что плановое задание может быть даже перевыполнено.

«Выходим на выполнение, несмотря на то, что сильно пострадали доходы от экспорта газа, потому что фактически террористические акты были совершены на трубопроводах (имеется в виду подрыв газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“ — прим. Т-и) и значительная часть этого продукта просто не ушла на экспорт», — заявил он.

До начала заседания Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главами делегаций таможенных ведомств, о чем сообщал «Татар-информ».

#федеральная таможенная служба #федеральный бюджет
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100