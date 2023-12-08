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Минниханов: В 2022 году внешнеторговый оборот Татарстана вырос до 19 млрд долларов
Раис Татарстана Рустам Минниханов до начала 44-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза, проходящего сегодня в Казанской Ратуше, встретился сегодня с главами делегаций таможенных ведомств. В частности, он рассказал им о значении внешней торговли для экономики республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Для нас большая честь принимать в Казани заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза», — подчеркнул в своей речи Рустам Минниханов, напомнив, что Татарстан является одним из ведущих и промышленно развитых регионов Российской Федерации.
Упомянул Раис РТ и о том, что Республика Татарстан глубоко интегрирована в мировые хозяйственные связи: на экспорт идет около половины выпускаемой в регионе продукции. «Наши предприятия плотно взаимодействуют с Татарстанской таможней, с Приволжским таможенным управлением. По итогам прошлого года внешнеторговый товарооборот Татарстана вырос на 8% и достиг 19 млрд долларов США», — заметил Рустам Минниханов.
При этом, по его словам, рост товарооборота со странами ЕАЭС оказался еще заметнее — 11,5%. Во внешней торговле Приволжского федерального округа, рассмотренного как целое, доля Татарстана составляет примерно 30%.
«Татарстан всегда был и будет активным участником всех мероприятий, направленных на развитие внешних связей», — добавил Раис РТ. В частности, Казань принимала такие мероприятия по вопросам экономической интеграции на Евразийском пространстве, как неформальный саммит глав государств СНГ 2005 года, заседание Совета глав правительств стран СНГ 2017 года и мероприятия Евразийского межправительственного совета в 2021 году.
«Таможенное сотрудничество изначально было одним из двигателей таможенной интеграции. В Таможенный союз входят пять стран. Четырежды в год мы собираемся на наши коллегии. Основные вопросы — это таможенное оформление, взаимодействие, обмен информацией, анализ данных. У нас создано десять рабочих групп, которые активно сотрудничают», — сказал в свою очередь врио руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов, ранее обсудивший взаимодействие с Раисом Татарстана.
В завершение беседы Рустам Минниханов пожелал гостям плодотворной работы и заявил, что деятельность таможенных служб важна и востребована.
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