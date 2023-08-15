Минниханов: Сегодня взаимодействие с Китаем – приоритетное направление

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На сегодня взаимодействие с Китаем является приоритетным направлением. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению в Казани Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Китай является стратегическим партнером нашей страны. Главная задача – провести форум на самом высоком уровне, показать возможности Татарстана и достойный уровень», – цитирует слова Минниханова его пресс-служба.

Заседание прошло сегодня в Кабмине РТ. Его провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В мероприятии принял участие Генеральный консул КНР в Казани господин Сян Бо.

Алексей Песошин отметил, что в настоящее время российско-китайские связи развиваются по всем направлениям, в том в поставках нефтехимической продукции, связи в области высоких технологий, привлечение китайских компаний в особые экономические зоны. Отношения между двумя странами развиваются и на региональном уровне.

На заседании было подчеркнуто: Республика Татарстан имеет большой опыт работы с китайскими провинциями и выступает как площадка и основной организатор форума.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ, секретарь оргкомитета Талия Минуллина доложила о деловой программе форума. В нее вошли более 50 деловых сессий, в том числе диалог партий КНР и РФ, деловые сессии по направлениям: IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова рассказала о культурной программе форума «РОСТКИ».

Генеральный консул КНР в Казани господин Сян Бо, в свою очередь, отметил, что сегодня сотрудничество с Китаем развивается по целому ряду направлений. Он выразил уверенность, что проведение форума «РОСТКИ» будет способствовать дальнейшему развитию отношений.

Резюмируя итоги заседания, Рустам Минниханов поручил обеспечить всю необходимую работу для визового и таможенного сопровождения иностранных гостей, встреч в аэропорту, заселения в отели, также обеспечить необходимые меры безопасности в ходе проведения мероприятий.

«Это серьезное ответственное мероприятие, – подчеркнул Раис РТ. – Важно проработать вопросы обеспечения безопасности, опыт в этом направлении у нас есть».

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет 7-8 сентября в Казани на площадке «Казань Экспо». Ожидается, что в форуме примут участие более 3 тыс. человек.

Комментируя проведение в Казани форума «РОСТКИ», председатель правления Промышленного кластера РТ Сергей Майоров отметил, что итогом первого российско-китайского бизнес-форума станет увеличение китайских инвестиций в Татарстан.

Ранее Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо заявил «Татар-информу», что сотрудничество между регионами России и Китая перешло в режим ускорения. Подробнее об этом читайте в материале Сян Бо: «Форум «РОСТКИ» в Казани углубит региональное сотрудничество России и Китая».