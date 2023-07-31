Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Казани

7-8 сентября в Казани пройдет первый российско-китайский форум «РОСТКИ». Форум станет новой площадкой для развития торгово-экономических отношений РФ и КНР. Он состоится на площадке «Казань Экспо».

«Название форума “РОСТКИ” – это с одной стороны буквосочетание Россия – Татарстан – Китай, с другой – смысловое отражение стадии развития этих отношений: многое уже сделано, но потенциал остается серьезным», отмечает руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина.

В программу российско-китайского форума вошли более 50 деловых сессий, в том числе диалог партий КНР и РФ, деловые сессии по направлениям: IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции. Организаторы ожидают уже в первый год работы форума не менее трех тысяч участников.

«Инициативу проведения мероприятия поддержали многочисленные российско-китайские общественные и деловые объединения нашей страны», – отметила Талия Минуллина.

Программой форума предусмотрено проведение международной выставки Russia-China Expo. Она займет площадь 15 тыс. кв.м. На выставке, которая станет площадкой взаимодействия между компаниями, будут представлены инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентация взаимовыгодных технологических альянсов в экономике, B2B проекты, продукты крупного бизнеса и субъектов МСП, партнеры и спонсоры, международные стенды.

Участники форума смогут посетить промышленные объекты Татарстана – ПАО «КАМАЗ», Haier Industry Rus, ООО «КАМАСТАЛЬ», а также образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения, АО ОЭЗ «Иннополис», IT-Park.

Также запланирована культурная программа с посещением объектов ЮНЕСКО, дома-музея Ленина в Казани, театров, музеев, мастер-классов. Кроме того, в даты форума запланирован хоккейный матч между командой «Ак барс» и китайской командой «Кунь-Лунь», который пройдет в «Татнефть арене».

Доработка деловой программы продолжается. Подробнее с ней можно ознакомиться на сайте форума. Здесь же можно пройти регистрацию.

Участники российско-китайского форума узнают:

Как выйти на рынок Китая?

Какие запросы у потребителя в КНР?

Как получить сертификацию?

Как позиционировать свой бренд в столь конкурентном поле?

Где найти торгового партнёра из Китая?



Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам 2022 года достиг $190,3 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Китайский экспорт товаров в Российской Федерации вырос на 12,8% до $76,1 млрд, а импорт из России — на 43,4% до $114,1 млрд.

Российская Федерация поставляет в КНР нефть и уголь. Китайские компании нарастили экспортные поставки в Россию. В 2022 году КНР, в частности, увеличила поставки в Россию грузовых автомобилей, экскаваторов и погрузчиков, резиновых шин, насосов и компрессоров, кранов, задвижек, клапанов и вентилей.

У Татарстана подписано большое количество региональных межправительственных соглашений с китайскими провинциями Сычуань, Хунань, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Аньхой, город Чунцин. Кроме того, 15 городов республики являются побратимами с китайскими городами.