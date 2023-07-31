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Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Казани
7-8 сентября в Казани пройдет первый российско-китайский форум «РОСТКИ». Форум станет новой площадкой для развития торгово-экономических отношений РФ и КНР. Он состоится на площадке «Казань Экспо».
«Название форума “РОСТКИ” – это с одной стороны буквосочетание Россия – Татарстан – Китай, с другой – смысловое отражение стадии развития этих отношений: многое уже сделано, но потенциал остается серьезным», отмечает руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина.
В программу российско-китайского форума вошли более 50 деловых сессий, в том числе диалог партий КНР и РФ, деловые сессии по направлениям: IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции. Организаторы ожидают уже в первый год работы форума не менее трех тысяч участников.
«Инициативу проведения мероприятия поддержали многочисленные российско-китайские общественные и деловые объединения нашей страны», – отметила Талия Минуллина.
Программой форума предусмотрено проведение международной выставки Russia-China Expo. Она займет площадь 15 тыс. кв.м. На выставке, которая станет площадкой взаимодействия между компаниями, будут представлены инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентация взаимовыгодных технологических альянсов в экономике, B2B проекты, продукты крупного бизнеса и субъектов МСП, партнеры и спонсоры, международные стенды.
Участники форума смогут посетить промышленные объекты Татарстана – ПАО «КАМАЗ», Haier Industry Rus, ООО «КАМАСТАЛЬ», а также образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения, АО ОЭЗ «Иннополис», IT-Park.
Также запланирована культурная программа с посещением объектов ЮНЕСКО, дома-музея Ленина в Казани, театров, музеев, мастер-классов. Кроме того, в даты форума запланирован хоккейный матч между командой «Ак барс» и китайской командой «Кунь-Лунь», который пройдет в «Татнефть арене».
Доработка деловой программы продолжается. Подробнее с ней можно ознакомиться на сайте форума. Здесь же можно пройти регистрацию.
Участники российско-китайского форума узнают:
- Как выйти на рынок Китая?
- Какие запросы у потребителя в КНР?
- Как получить сертификацию?
- Как позиционировать свой бренд в столь конкурентном поле?
- Где найти торгового партнёра из Китая?
Российская Федерация поставляет в КНР нефть и уголь. Китайские компании нарастили экспортные поставки в Россию. В 2022 году КНР, в частности, увеличила поставки в Россию грузовых автомобилей, экскаваторов и погрузчиков, резиновых шин, насосов и компрессоров, кранов, задвижек, клапанов и вентилей.
У Татарстана подписано большое количество региональных межправительственных соглашений с китайскими провинциями Сычуань, Хунань, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Аньхой, город Чунцин. Кроме того, 15 городов республики являются побратимами с китайскими городами.
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