Сян Бо: «Форум «РОСТКИ» в Казани углубит региональное сотрудничество России и Китая»

Общая стоимость импорта и экспорта товаров в Китае превысила 20 трлн юаней

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уровень доверия к рынку Китая заметно улучшился»

В современном мире преобладает сложная ситуация, распространяются протекционизм и унилатерализм, в разрыв логистических цепочек подрывает основы глобального сотрудничества, считает Сян Бо.

«В условиях замедления темпов роста мировой экономики Китай остается важной движущей силой устойчивого экономического роста, предоставляет широкие возможности для сотрудничества и значительные возможности для развития стран всего мира, включая Россию», – считает дипломат.

С начала этого года экономика Китая продолжает расти: в первом полугодии текущего года объем ВВП Китая составил 59,3 трлн юаней, увеличившись на 5,5% в годовом исчислении, что на 1 процентный пункт быстрее, чем в первом квартале.

Общая стоимость импорта и экспорта товаров в Китае превысила 20 трлн юаней, увеличившись на 2,1% в годовом исчислении. Китай продолжает оставаться мировым центром инвестиций. Реальные иностранные инвестиции составили 703,6 млрд юаней. Уровень доверия к рынку Китая заметно улучшился.

Общий объем розничной торговли потребительскими товарами увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Экономика Китая продолжает быть устойчивой, полной потенциала и энергии, долгосрочные перспективы не меняются. Ведущие международные экономические организации в целом положительно оценивают перспективы развития экономики Китая и повысили прогнозы по темпам роста китайской экономики и ее вкладу в глобальный рост. Это подчеркивает важную роль развития Китая в восстановлении мировой экономики», – подчеркнул генконсул.

Сян Бо напомнил, что в Китае ведется работа по глубокому внедрению новой концепции развития на основе инноваций Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Китайская экономика будет уверенно продвигаться по пути высококачественного развития »

Сян Бо напомнил, что в Китае ведется работа по глубокому внедрению новой концепции развития на основе инноваций.

Так, например, в январе – мае этого года производство электромобилей и солнечных батарей в Китае увеличилось на 37% и 53,6% соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Электромобили, новые источники энергии и чипы занимают все более важное место в экономике Китая.

В долгосрочной перспективе Китай намерен предпринять меры для расширения потенциала внутреннего спроса, стимулирования рыночной активности, продвижения сбалансированного развития городских и сельских районов, ускорения трансформации зеленой модели развития.

«Будущий многочисленный средний класс заложит прочный фундамент для устойчивого развития китайской экономики, а постоянное сокращение разрыва между городскими и сельскими регионами будет способствовать дальнейшему расширению нового пространства развития Китая. Китайская экономика будет и дальше уверенно продвигаться по пути высококачественного развития», – полагает политик.

«Укрепление экономического сотрудничества между двумя странами способствует продвижению экономического развития обеих стран и восстановлению мировой экономики» Фото: rais.tatarstan.ru

Торговое и экономическое сотрудничество между Китаем и Россией продолжает расти

Генконсул заметил, что в последнее время некоторые западные страны выступают за «снятие рисков» в отношении Китая, однако они так и не прояснили, в чем заключается этот риск и откуда он исходит.

«В действительности их попытки означают стремление вытеснить и подавить Китай и сохранить гегемонию Запада. За последние годы Китай решительно продвигает высокий уровень открытости для внешнего мира, соблюдает принципы взаимного уважения и взаимной выгоды в своем сотрудничестве с другими странами в области торговли, науки и технологий, а также инвестиций. Такой Китай – это возможность, а не риск, он обеспечит постоянный импульс для восстановления и роста мировой экономики», – пояснил Сян Бо.

Он подчеркнул, что Китай и Россия – это крупнейшие соседи и стратегические партнеры друг для друга.

«Укрепление экономического сотрудничества между двумя странами способствует продвижению экономического развития обеих стран и восстановлению мировой экономики. С начала этого года под стратегическим руководством глав двух стран сотрудничество в области торговли и экономики между Китаем и Россией продолжает расти как в объеме, так и в качестве», – убежден дипломат.

Стороны провели такие масштабные торгово-экономические мероприятия, как Российско-Китайский бизнес-форум в Шанхае и Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге Фото: rais.tatarstan.ru

Сотрудничество между регионами перешло в режим ускорения

В первом полугодии двусторонний товарооборот достиг 114,5 млрд долларов США, увеличившись за год на 40,6%. «Это заложило прочную основу для достижения в течение года предложенной главами двух государств торговой цели в 200 млрд долларов», – заявил Сян Бо.

Он напомнил, что стороны провели такие масштабные торгово-экономические мероприятия, как Российско-Китайский бизнес-форум в Шанхае и Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге.

Генконсул подчеркнул, что сотрудничество между регионами и предприятиями двух стран перешло в режим ускорения.

По его словам, Республика Татарстан и субъекты Приволжского федерального округа полностью восстановили торговый обмен с различными провинциями и городами Китая, появились новые возможности для дальнейшего повышения качества двустороннего торгово-экономического сотрудничества и культурных обменов.

Генконсул отметил, что в сентябре этого года в Казани состоится первый международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». «Он будет активно способствовать углубленному развитию регионального сотрудничества между двумя странами и принесет существенную пользу народам двух стран», – убежден Сян Бо.