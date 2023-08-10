Майоров: По итогам форума «РОСТКИ» ожидаем увеличения китайских инвестиций в Татарстан

Итогом первого российско-китайского бизнес-форума «РОСТКИ» станет увеличение китайских инвестиций в Татарстан. Таким мнением о форуме, который пройдет в Казани 7-8 сентября, поделился председатель правления Промышленного кластера РТ Сергей Майоров.

Майоров выразил надежду, что форум даст возможности для наращивания кооперации с китайскими компаниями. При этом сотрудничество должно быть не только в сфере закупок товаров из Китая. Необходимо добиться локализации китайской продукции на территории Татарстана, и чтобы местные предприятия участвовали в этом процессе, отметил председатель правления Промышленного кластера РТ.

«Мы один из крупных регионов, куда инвестирует КНР», – продолжает Майоров. Хорошим примером инвестиций он назвал компанию Haier, предприятия которой планомерно расширяют производство в Татарстане. «В республике работают над тем, чтобы стимулировать наши предприятия участвовать в программе локализации этих производств», – говорит эксперт.

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет 7-8 сентября в Казани в «Казань Экспо». Форум станет новой площадкой для развития торгово-экономических отношений РФ и КНР. В программу российско-китайского форума вошли более 50 деловых сессий. Программой форума предусмотрено проведение международной выставки Russia-China Expo. Она займет площадь 15 тыс. кв.м. Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на сайте форума.

«Наши партнеры убедятся, насколько комфортно им работать с республикой, с подготовленной территорией», – резюмировал Сергей Майоров.

