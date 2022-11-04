Минниханов рассказал Папе Римскому о том, как в Татарстане разные народы живут в гармонии

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Папой Римским Франциском и рассказал ему об особенностях республики. В частности, он остановился на теме поддержки вопроса этнического и религиозного многообразия, передает пресс-служба руководителя республики.

«Бахрейн в эти дни принимает у себя представительный и важный форум, посвященный вопросам диалога культур, конфессий и цивилизаций. Отрадно, что такие насущные для планеты вопросы обсуждаются с участием столь высоких представителей, как Вы», – сказал в начале встречи Рустам Минниханов.

Среди знаковых событий он назвал воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери, освящение которого возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Именно в этом соборе сегодня помещен для поклонения список Казанской иконы Божией Матери, который многие годы находился в личных покоях Папы Иоанна Павла II», – отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Бахрейне. Накануне он выступил на форуме «Значение диалога между религиями», а также провел ряд встреч, в том числе с наследным принцем и королем королевства.

В Казани действует католический приход, который начал работать в 1995 году. Каждый день в храме «Воздвижение Святого Креста» проводятся богослужения, в том числе и на иностранных языках. Приход проводит встречи семей, молодежи, подготовку к таинствам, также здесь работают воскресная школа, библиотека.