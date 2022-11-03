Минниханов предложил королю Бахрейна углубить кооперацию в нефтегазохимии с РТ

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с королем Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифой. Стороны обсудили прошедший в королевстве форум о диалоге религий, а также татарстано- и российско-бахрейнские отношения, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил собеседника за приглашение и прием. По его мнению, событие является «прекрасной площадкой для обмена ценными мнениями по волнующим планету вопросам».

«Наша страна рассматривает королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с Вашей страной в рамках российско-бахрейнских отношений», — добавил он.

Минниханов рассказал о работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую возглавляет по поручению Президента России Владимира Путина. По его словам, представители Бахрейна активно участвуют в работе объединения.

В конце августа Татарстан для участия в нефтегазохимическом форуме посещал министр нефти и экологии королевства, был проведен ряд переговоров. Президент республики отметил, что РТ и Бахрейну следует глубже изучить возможности кооперации в данной сфере.

Хамад бен Иса Аль Халифа подчеркнул, что личные контакты играют значительную роль в укреплении сотрудничества стран. Он выразил надежду, что в скором времени сможет побывать в Татарстане.

«Очень хочу посетить Татарстан. Иншалла, в следующий визит в Российскую Федерацию планирую посетить Татарстан», — заключил собеседник Президента РТ.

Напомним, что ранее Минниханов поделился фотографией со встречи с королем Бахрейна.