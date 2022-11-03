Минниханов на форуме в Бахрейне: Ислам в России – неотъемлемая составляющая цивилизации

Фото: пресс-служба Президента РТ

Татарстанская модель совместного проживания и взаимодействия народов и религий стала образцом цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности, заявил Президент РТ и председатель Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Рустам Минениханов, выступая на Бахрейнском форуме «Значение диалога между религиями». Участие в форуме принимают 200 мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей.

Приветствуя участников, Минниханов отметил важность такой площадки для обмена ценными мнениями в вопросах межрелигиозных отношений. «Одной из действенных платформ для дискуссий и диалога выступает Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую я возглавляю по поручению руководства нашей страны», – напомнил он.

Большую роль в формировании модели совместного проживания разных народов на одной территории играет Татарстан, добавил Президент республики. «Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и Стратегии дальнейшего развития Российской Федерации», – отметил он.

Ислам в России – органичная и неотъемлемая составляющая цивилизации, о чем свидетельствует в том числе федеральный масштаб празднования 1100- летия принятия ислама Волжской Булгарией, подчеркнул Минниханов, напомнив, что решение об этом было принято Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Также в своем выступлении Президент РТ рассказал участникам форума о том, какая работа ведется в республике для выстраивания и сохранения межнационального и межрелигиозного мира, и сообщил, что следующий год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций.

Сегодня в Татарстане проживают представители более 170 национальностей, напомнил Минниханов. «Оказывается всемерная поддержка деятельности национальных школ, а также отделениям воскресных школ, на государственном уровне проводятся традиционные праздники всех народов, проживающих в Татарстане», – приводит его слова пресс-служба Президента РТ.

Для объединения всех народностей сформирована Ассамблея народов Татарстана, которая в этом году отмечает свое 30 -летие.

В завершении выступления Минниханов пригласил участников форума посетить Татарстан и на его примере познакомиться с развитием диалога культур в России.

Форум организован Высшим Советом по исламским делам Бахрейна. Главная тема этого года – «Восток и Запад для мирного сосуществования человечества». Основной принцип, которым руководствуются организаторы – постоянное стремление к расширению мостов диалога между лидерами конфессий, мыслителями, деятелями культуры и средств массовой информации на Востоке и на Западе.

Напомним, ранее Минниханов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Таха и пригласил его принять участие в KazanSummit.